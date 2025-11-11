Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s приступает к внедрению кофейного направления: в Москве с 19 ноября откроются кафе под брендом R Cafe в десяти ресторанах сети. В этих зонах посетителям предложат напитки на основе кофе (включая варианты с растительным молоком), чай, bubble-tea, лимонады, а также сэндвичи, выпечку и десерты.

Freepik

Rostic’s — одна из крупнейших сетей быстрого питания в России, специализирующаяся на блюдах из курицы. С помощью внедрения кофейного формата компания планирует:

расширить ассортимент и привлечь новую аудиторию;

увеличить средний чек и время пребывания гостей за счет формата кафе;

более эффективно использовать свободные зоны ресторанов, особенно в утренние или после-обеденные часы.

После тестирования в 10 столичных точках компания намерена оценить спрос и, при положительных результатах, распространить формат в другие заведения. В планах — открыть до 300 точек R Cafe, причем как внутри существующих ресторанов сети, так и отдельно стоящих.

Рынок кофеен в России давно насыщен: по данным за позапрошлый год, в городах-миллионниках работало более 15 тыс. точек с кофе, в том числе навынос. Чтобы выдержать конкуренцию, для Rostic’s важно сохранить маржинальность при расширении формата, грамотно интегрировать кофейное предложение в уже существующую бизнес-модель и отличаться от специализированных кофеен.

Запуск R Cafe выглядит как разумный шаг диверсификации для Rostic’s — добавление кофейно-кондитерского направления к привычному куриному фастфуд-формату. Однако конечный успех будет зависеть от способности сети конкурировать на перенасыщенном кофейном рынке и эффективно встроить новое направление в существующую операционную модель.