Швейцарский бренд часов Tissot (часть группы Swatch Group) объявил о начале внедрения голографических витрин в своих магазинах: партнерство с британской технологической компанией HyperVSN, основанной беларусами Кириллом Чикеюком и Артемом Ставенко, было оформлено на выставке ISE в Барселоне, и сейчас планируется rollout в 40 магазинах по всему миру — включая Вену, Стамбул, Милан, Флориду, Монреаль и Сидней.

Freepik

Основная идея в том, чтобы оживить витрину и улучшить рассказ о бренде-продукте через визуальные эффекты. Ведь голограммы не просто показывают часы, а создают эмоциональное впечатление. Как пояснил основатель HyperVSN, все началось с разговора после панели на выставке, где представитель Tissot заинтересовался тем, «как голограммы впишутся в сторителлинг розницы».

Для бизнеса, особенно в ретейле и luxury-сегменте, голограммы на витринах могут представить собой новый уровень визуального маркетинга, который повышает вовлеченность посетителей, увеличивает время нахождения у витрины и стимулирует делать покупки. В российском контексте, где ретейлеры и бренды все чаще ищут способы выделиться на фоне конкуренции, подобное решение — шанс привлечь внимание и создать «инстаграмный» эффект у магазина.

HyperVSN, существующая уже 10 лет, ранее работала с другими ретейлерами и внедряла голографические дисплеи в магазины и торговые центры по миру. А Tissot уже давно использует инновации — ранее бренд запускал интерактивные витрины и имеет VR-опыт. Объединение опыта часовщика и технологической витрины выглядит логичным следующим шагом в маркетинге марки.

Однако внедрение голограмм требует дополнительных, весьма немалых затрат на оборудование, интеграцию и обслуживание. Кроме того, в России могут возникнуть ограничения — от лицензирования оборудования до адаптации под стандартные магазины. Бизнес должен оценивать ROI: насколько увеличение трафика и продаж оправдает инвестиции и как будут измеряться результаты.

В целом предпринимателям стоит обратить внимание на тренд визуального сторителлинга с помощью новых форматов. Внедрение голограмм может стать конкурентным преимуществом, особенно в крупных городах, где визуальное впечатление сильно влияет на решение о покупке.

По опыту тех же HyperVSN, установка голограми может привести к увеличению продаж рекламируемого продукта до 40%, росту трафика в магазин на 30% и повышению вовлеченности (время взаимодействия / просмотр витрины) на 50%.