В 2025 году продажи альтернативных молочных напитков в российской рознице выросли на 17% по объему и на 20% в деньгах при росте всей молочной категории всего на 1% и 17% соответственно, подсчитали в NTech. Эти данные отражают розничный спрос, но для кофеен и других игроков HoReCa они становятся ориентиром, какие виды растительного молока гости уже привыкли покупать и ждать в меню.

Продажи альтернативных молочных напитков остаются нишевыми по сравнению с традиционным молоком, но растут кратно быстрее базовой категории. По данным NTech, предоставленным «Инку», в 2025 году рынок растительных напитков в рознице прибавил 17% в натуральном выражении и 20% в денежном, тогда как вся молочная продукция ограничилась ростом на 1% по объему и 17% по выручке. Средневзвешенная цена растительных напитков составила 139 руб. за литр, на полке насчитывалось более 400 разных наименований такого молока, что дополнительно подчеркивает премиальность и разнообразие предложения.

Эти цифры описывают именно розничные продажи, а не оптовые закупки заведений общепита. Однако для кофеен это наглядный индикатор потребительских привычек: какие вкусы гости уже выбирают дома, те же они будут искать и в чашке латте на террасе летом. Фактически розница подсказывает, какие позиции по растительному молоку должны стать стандартом в кофейном меню, если заведение ориентируется на городскую аудиторию с запросом на ЗОЖ и разнообразие вкусов.

Структура спроса внутри категории тоже играет на руку кофейному бизнесу. Овсяные напитки заняли 45% продаж альтернативного молока в натуральном выражении, их объемы выросли на 13% за год. Ореховые варианты показали сопоставимую долю — 42% и самый быстрый рост в сегменте: плюс 36% по объему, еще 11% пришлось на соевое питье, прибавившее 14%. По сути, почти девять из десяти литров альтернативного молока в рознице — это овсяные и ореховые варианты, которые уже стали «языком по умолчанию» для растительного капучино и рафов.

«Альтернативные молочные напитки остаются нишевым и относительно дорогим в сравнении с традиционным молоком продуктом, — говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. — Тем не менее спрос на них растет под влиянием культурных и маркетинговых факторов: вокруг продукции формируется позитивное инфополе в контексте здорового питания и помощи людям с пищевой непереносимостью. Кроме того, потребители сейчас находятся в поиске новых вкусовых впечатлений и активно пробуют комбинации разных питьевых продуктов».

Сторонние оценки подтверждают двузначную динамику. По данным Nielsen, за 12 месяцев с марта 2024 по март 2025 года продажи растительного молока в российских розничных сетях увеличились на 31% в денежном и на 29% в натуральном выражении, годом ранее рост тоже был двузначным. Отраслевые исследования оценивают общий рынок растительных аналогов молочной продукции в России в 2025 году с приростом около 18–20% по объему, при этом наиболее динамично растут альтернативы молоку, сливкам и жидким десертам.

Для малого бизнеса это уже не экзотика, а управленческое решение. Кофейни и коворкинги, работающие с городским трафиком и аудиторией до 35–40 лет, в первую очередь рассматривают овсяное молоко как базовую опцию. Розничные данные подтверждают, что именно оно стало «новым нормальным» для части гостей. ЗОЖ- и веган-заведения, наоборот, могут расширять линейку за счет ореховых напитков, которые показывают наиболее высокие темпы роста и позволяют дифференцировать меню за счет вкуса и высокой наценки. Для сетевых операторов важен и ценовой аспект: средняя розничная цена 139 руб. за литр подталкивает искать более выгодные оптовые контракты, чтобы сохранить маржу при сохранении доплаты за растительное молоко в чекe.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание бизнесу, — регулирование и стандартизация сегмента. В экспертных обзорах молочного рынка отмечается, что доля растительных аналогов молока в общем потреблении уже достигла около 5% в 2024 году, прежде всего в крупных российских городах. Одновременно вводятся новые требования к маркировке и использованию терминов «эко» и «био», что может как повысить доверие потребителей, так и потребовать от производителей и заведений пересмотра упаковки и коммуникации продукта.

