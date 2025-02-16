Владислав Скворцов, топ-менеджер финансовой технологической компании, провел свыше шестисот собеседований. В его подчинении находится более 50 сотрудников. Эксперт поделился, когда и как стоит просить повышения заработной платы. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

По его словам, все зависит от ряда факторов: роли сотрудника в компании, его достижений, а также корпоративной культуры. Правильный подход к вопросу повышения зарплаты важен не только для увеличения финансового благополучия, но и для будущего карьерного роста.

Через месяц после начала работы просить повышение еще слишком рано. На данном этапе лучше сосредоточиться на том, чтобы показать свою ценность и понять внутренние процессы. По словам Скворцова, полгода работы — более подходящий срок для того, чтобы продемонстрировать результаты своего труда. К этому моменту сотрудник уже начинает вносить значительный вклад в команду и может обсудить с руководителем свое развитие и дальнейшую карьеру.

Самое оптимальное время для разговора о повышении оплаты труда, — спустя год работы в компании. «Вы заслужили доверие, накопили опыт, продемонстрировали результаты и стали частью команды. За этот год вы можете собрать доказательства своей эффективности и заявить о своих достижениях», — утверждает он.

Если по прошествии трех лет сотрудник не видит для себя перспектив развития в компании и роста как профессионала, возможно, стоит задуматься о повышении или смене позиции. Но прежде чем принимать такое решение, важно оценить все риски и перспективы.

Как попросить о повышении зарплаты, чтобы получить долгожданную прибавку

По словам Скворцова, чтобы повысить свои шансы на успех, необходимо сформулировать просьбу о повышении с позиции ценности, которую человек приносит компании. «Необходимо быть конкретными», — заявляет он.

Эксперт советует рассказать о достижениях, которые способствовали успеху компании или команды. Например: «За последний год я увеличил показатель X, что позволило компании достичь результата Y. Я думаю, это подтверждает мою ценность для компании, и хотел бы обсудить возможность увеличения моего оклада».

Он также рекомендует не говорить: «Мне нужно больше денег». Вместо этого, лучше сосредоточиться на собственном вкладе в компанию и показать свою готовность к развитию. «Необходимо показать работодателю, что вы готовы брать на себя дополнительные обязанности или работать над улучшением текущих процессов», — отмечает он.

Нужно ли предлагать руководству варианты прибавок зарплаты или новых должностей, которые вы сами нашли

По его словам, если человек чувствует, что руководство открыто к предложениям и готово к диалогу, можно предложить свои варианты. Например, обсудить возможность перехода на более высокую должность с расширением обязанностей или предложить свое видение карьерного роста. Такой подход продемонстрирует заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

Однако не стоит навязывать свои идеи. «Иногда лучше подождать, чтобы понять, какие планы у руководства относительно вашего карьерного пути, — говорит Скворцов. — Это поможет избежать давления и не создать впечатление, что вы ставите слишком высокие требования без достаточных оснований».

Готовы ли вы учиться новому, чтобы получить повышение по службе и повышенный оклад

Обучение и повышение квалификации — это важный аспект карьерного роста. Если сотрудник желает добиться повышения, ему необходимо быть готовым к развитию. Например, пройти курсы или тренинги, которые могут повысить ценность сотрудника в компании. Это может быть связано с техническими навыками, управленческими компетенциями или отраслевыми знаниями.

После обучения необходимо продемонстрировать полученные результаты. «Например, если вы освоили новую технологию, покажите, как она может улучшить работу команды или компании в целом, — отмечает эксперт. — Будьте готовы вкладываться в собственное развитие, и это увеличит ваши шансы на получение повышения и прибавки к зарплате».

Скворцов также рассказал, что делать, если человеку отказали в повышении зарплаты. Отказ от повышения — это не повод для отчаяния, а возможность для роста и развития. «В первую очередь, не принимайте отказ близко к сердцу», — призывает он.

Возможно, что у компании сейчас просто нет финансовых возможностей для повышения зарплаты или руководство не видит необходимости в изменениях. «Важно сохранять профессионализм и не обижаться», — отмечает Скворцов.

Он настаивает на том, что сотруднику необходимо обязательно попросить обратную связь и спросить у руководства, какие шаги нужно предпринять, чтобы повысить свою стоимость для компании и получить повышение в будущем. Это поможет понять, над чем нужно работать.

«Если вам отказали, определите для себя новые цели и достижения, которые вы сможете продемонстрировать через несколько месяцев», — утверждает он.

Продолжайте повышать свою ценность

Скворцов отмечает, что не нужно бояться искать альтернативы. Если человеку отказали в повышении, а возможности для роста в компании ограничены, он советует рассмотреть возможность смены работы. Эксперт также заявляет, что прежде чем принять такое решение, необходимо оценить все риски и перспективы.

«В конце концов, необходимо осознавать, что увеличение заработной платы зависит не только от вашей значимости для компании, но и от коммуникации с начальством. Следует подходить к этому вопросу во всеоружии, демонстрируя готовность развиваться и расти в профессиональном плане», — заключает Скворцов.

Для многих сотрудников просьба о повышении заработной платы может быть трудной. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, тимлид и руководитель группы CRM-маркетологов Екатерина Агаева рассказала, как правильно просить повышения зарплаты. Она отмечает, что на повышение зарплаты можно рассчитывать при расширении круга обязанностей, высоких показателях работы или если зарплата ниже рыночной.