Новости

Когда стоит сообщить руководству о том, что вы заслуживаете повышения зарплаты

Владислав Скворцов, топ-менеджер финансовой технологической компании, провел свыше шестисот собеседований. В его подчинении находится более 50 сотрудников. Эксперт поделился, когда и как стоит просить повышения заработной платы. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

По его словам, все зависит от ряда факторов: роли сотрудника в компании, его достижений, а также корпоративной культуры. Правильный подход к вопросу повышения зарплаты важен не только для увеличения финансового благополучия, но и для будущего карьерного роста.

Через месяц после начала работы просить повышение еще слишком рано. На данном этапе лучше сосредоточиться на том, чтобы показать свою ценность и понять внутренние процессы. По словам Скворцова, полгода работы — более подходящий срок для того, чтобы продемонстрировать результаты своего труда. К этому моменту сотрудник уже начинает вносить значительный вклад в команду и может обсудить с руководителем свое развитие и дальнейшую карьеру.

Самое оптимальное время для разговора о повышении оплаты труда, — спустя год работы в компании. «Вы заслужили доверие, накопили опыт, продемонстрировали результаты и стали частью команды. За этот год вы можете собрать доказательства своей эффективности и заявить о своих достижениях», — утверждает он.

Если по прошествии трех лет сотрудник не видит для себя перспектив развития в компании и роста как профессионала, возможно, стоит задуматься о повышении или смене позиции. Но прежде чем принимать такое решение, важно оценить все риски и перспективы.

Как попросить о повышении зарплаты, чтобы получить долгожданную прибавку

По словам Скворцова, чтобы повысить свои шансы на успех, необходимо сформулировать просьбу о повышении с позиции ценности, которую человек приносит компании. «Необходимо быть конкретными», — заявляет он.

Эксперт советует рассказать о достижениях, которые способствовали успеху компании или команды. Например: «За последний год я увеличил показатель X, что позволило компании достичь результата Y. Я думаю, это подтверждает мою ценность для компании, и хотел бы обсудить возможность увеличения моего оклада».

Он также рекомендует не говорить: «Мне нужно больше денег». Вместо этого, лучше сосредоточиться на собственном вкладе в компанию и показать свою готовность к развитию. «Необходимо показать работодателю, что вы готовы брать на себя дополнительные обязанности или работать над улучшением текущих процессов», — отмечает он.

Нужно ли предлагать руководству варианты прибавок зарплаты или новых должностей, которые вы сами нашли

По его словам, если человек чувствует, что руководство открыто к предложениям и готово к диалогу, можно предложить свои варианты. Например, обсудить возможность перехода на более высокую должность с расширением обязанностей или предложить свое видение карьерного роста. Такой подход продемонстрирует заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

Однако не стоит навязывать свои идеи. «Иногда лучше подождать, чтобы понять, какие планы у руководства относительно вашего карьерного пути, — говорит Скворцов. — Это поможет избежать давления и не создать впечатление, что вы ставите слишком высокие требования без достаточных оснований».

Готовы ли вы учиться новому, чтобы получить повышение по службе и повышенный оклад

Обучение и повышение квалификации — это важный аспект карьерного роста. Если сотрудник желает добиться повышения, ему необходимо быть готовым к развитию. Например, пройти курсы или тренинги, которые могут повысить ценность сотрудника в компании. Это может быть связано с техническими навыками, управленческими компетенциями или отраслевыми знаниями.

После обучения необходимо продемонстрировать полученные результаты. «Например, если вы освоили новую технологию, покажите, как она может улучшить работу команды или компании в целом, — отмечает эксперт. — Будьте готовы вкладываться в собственное развитие, и это увеличит ваши шансы на получение повышения и прибавки к зарплате».

Скворцов также рассказал, что делать, если человеку отказали в повышении зарплаты. Отказ от повышения — это не повод для отчаяния, а возможность для роста и развития. «В первую очередь, не принимайте отказ близко к сердцу», — призывает он.

Возможно, что у компании сейчас просто нет финансовых возможностей для повышения зарплаты или руководство не видит необходимости в изменениях. «Важно сохранять профессионализм и не обижаться», — отмечает Скворцов.

Он настаивает на том, что сотруднику необходимо обязательно попросить обратную связь и спросить у руководства, какие шаги нужно предпринять, чтобы повысить свою стоимость для компании и получить повышение в будущем. Это поможет понять, над чем нужно работать.

«Если вам отказали, определите для себя новые цели и достижения, которые вы сможете продемонстрировать через несколько месяцев», — утверждает он.

Продолжайте повышать свою ценность

Скворцов отмечает, что не нужно бояться искать альтернативы. Если человеку отказали в повышении, а возможности для роста в компании ограничены, он советует рассмотреть возможность смены работы. Эксперт также заявляет, что прежде чем принять такое решение, необходимо оценить все риски и перспективы.

«В конце концов, необходимо осознавать, что увеличение заработной платы зависит не только от вашей значимости для компании, но и от коммуникации с начальством. Следует подходить к этому вопросу во всеоружии, демонстрируя готовность развиваться и расти в профессиональном плане», — заключает Скворцов.

Для многих сотрудников просьба о повышении заработной платы может быть трудной. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, тимлид и руководитель группы CRM-маркетологов Екатерина Агаева рассказала, как правильно просить повышения зарплаты. Она отмечает, что на повышение зарплаты можно рассчитывать при расширении круга обязанностей, высоких показателях работы или если зарплата ниже рыночной.

Темы
зарплата карьера карьерные советы карьерный рост повышение зарплаты работа Скворцов успех финансы