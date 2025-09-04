Технологии искусственного интеллекта открыли новую, неоднозначную страницу в проживании горя: создание цифровых аватаров умерших людей. Эти «дэдботы» (deadbots) или «грифботы» (griefbots) могут общаться, имитируя голос и манеры ушедшего человека, предлагая утешение скорбящим, но вместе с тем поднимая серьезные этические и юридические вопросы.

Sandy Millar/Unsplash

Компании, предлагающие такие услуги, обращаются к людям в наиболее уязвимый период их жизни. Используя данные из социальных сетей, фотографии, видео и аудиозаписи, они создают убедительные интерактивные копии умерших. Стоимость таких услуг может достигать нескольких тысяч долларов, а маркетинговые стратегии включают даже интеграцию «цифрового бессмертия» в планы пенсионных накоплений.

Технология не нова — голограмма погибшего рэп-исполнителя Тупака на фестивале Coachella в 2012 году была одним из первых примеров. Однако современные ИИ-технологии позволяют создавать не просто образы, а интерактивных собеседников. Например, в мае в Аризоне сгенерированный ИИ образ жертвы дорожного конфликта дал показания в суде. Такие компании, как Eternos, StoryFile и HereAfter AI, уже активно работают на этом рынке.

Вместе с утешением «дэдботы» несут и риски. Возникают вопросы о праве на неприкосновенность частной жизни после смерти, о возможности мошенничества и манипуляций. Исследователь ИИ Джеймс Хатсон предупреждает, что уже зафиксированы случаи, когда людей обманывали с помощью дипфейков с целью вымогательства.

Становится очевидным, что необходима правовая база, регулирующая создание и использование цифровых аватаров умерших. При этом важно защитить права как самих ушедших, так и их семей. Обществу предстоит найти баланс между желанием сохранить память о близких и необходимостью защититься от потенциальных угроз, которые несет эта футуристическая технология.

