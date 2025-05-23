Несмотря на общий рост рынка франчайзинга, доля мебельных сетей, развивающих франшизные модели, продолжает сокращаться. Согласно исследованию «РБК Исследования рынков», с 2017 года количество мебельных ретейлеров, работающих по франшизе, уменьшилось в 4,6 раза. Если восемь лет назад франчайзинговые точки составляли 28% рынка, то в 2024 году их доля не превышает 6% среди 470 проанализированных сетей. Особенно заметным стало сокращение за последний год — с 12% до 6%.

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Игорь Никитов, директор по маркетингу TopFranchise.ru, отметил, что сокращение мебельных франшиз наблюдается уже пять лет подряд. Он объяснил это усилением позиций крупных производителей и активным переходом отрасли в онлайн-сегмент. Эксперт прогнозирует, что консолидация рынка сохранится в ближайшие годы.

Однако крупные игроки демонстрируют противоположную динамику. Например, сеть Mr.Doors за последние пять лет увеличила количество салонов более чем на 25%. Максим Шкель, руководитель департамента франчайзинга компании, заявил, что крупные бренды сохраняют потенциал для франчайзингового роста, отметив устойчивый интерес к их франшизам.

Карина Гудова, директор по развитию компании «Кухонный двор», сообщила, что их сеть, имеющая 62 франчайзинговые точки, планирует в 2025 году открыть еще 30 магазинов в Москве и области. Она пояснила, что прошлый год был сложным из-за высоких ставок по кредитам, но сейчас наблюдается возрождение спроса.

Гудова также отметила, что современный рынок характеризуется вытеснением мелких производителей крупными брендами. По ее словам, торговые центры все чаще отдают предпочтение сетевым игрокам, способным инвестировать в маркетинг и привлекать клиентов. При этом она добавила, что конкуренция с маркетплейсами для премиального сегмента остается незначительной, так как покупатели ценят возможность живого общения с консультантами.

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Александр Шестаков, президент АМДПР, пояснил, что отмена льготной ипотеки негативно сказалась на спросе, особенно в сегменте меблировки новостроек.

Евгений Звягин, главный редактор businessmens.ru, отметил, что франчайзинг в мебельной отрасли трансформируется. Он указал, что крупные федеральные сети уже создали достаточное покрытие, а теперь развиваются нишевые предложения. Эксперт предположил, что такая ситуация сохранится до появления нового сильного игрока.

Карина Гудова, в свою очередь, подчеркнула, что франчайзинг остается важным инструментом региональной экспансии, назвав его наиболее эффективным способом повышения узнаваемости.

Таким образом, мебельный франчайзинг не столько сокращается, сколько переходит в новое качество, адаптируясь к изменившимся рыночным условиям.