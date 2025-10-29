Количество ежемесячных пользователей сервисов деления платежей (BNPL, buy now, pay later — «купи сейчас, заплати позже») в России увеличилось с 1,4 млн до 3,9 млн человек за период с января 2023 года по сентябрь 2025-го Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные оператора связи Т2, полученные на основе анализа мобильного трафика приложений.

Freepik

Аудитория приложений для оплаты покупками частями демонстрирует устойчивый рост. За 2024 год число уникальных пользователей достигло 38,2 млн человек против 23,6 млн годом ранее. За девять месяцев 2025 года этот показатель превысил 36 млн человек.

Статистика использования сервисов показывает гендерные и возрастные различия. Женщины оплачивают покупки с помощью рассрочки в полтора раза активнее мужчин. Наиболее востребована услуга среди людей 35–44 лет: эта группа применяет BNPL-решения на 90% чаще клиентов 25–34 лет и на 30% активнее россиян 45–54 лет.

Лидером по количеству пользователей стала карта «Халва» от Совкомбанка с долей 49%, второе место занял сервис «Долями» от Т-банка с 38%, третью позицию удерживает «Подели» от Альфа-банка с 13%. Среднемесячный прирост аудитории всех сервисов составляет 7% к аналогичному периоду предыдущего года.

Финансовые показатели рынка также растут. Объем российского BNPL-сегмента в первом полугодии 2025 года увеличился почти вдвое до 300 млрд руб. по сравнению со 155 млрд руб. за тот же период 2024-го. Средний чек составляет около 9 тыс. руб., а среди регулярных пользователей — порядка 12 тыс. руб.

Читайте также На «Авито» появилась беспроцентная рассрочка для пользователей

Гендиректор «Долями» Максим Зайцев отметил, что женщины используют сервис примерно в три раза активнее из-за широкого представления продукта в категориях моды и красоты. Почти 70% трат в сентябре 2025 года пришлось на косметику, одежду и обувь.

Аналитики компании «Infoline-аналитика» прогнозируют объем рынка на уровне 500 млрд руб. по итогам 2025 года. Однако в 2026-м ожидается замедление из-за высокой долговой нагрузки населения.