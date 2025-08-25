«Авито» стал первой платформой на российском C2C-рынке, предложившей беспроцентную рассрочку для покупателей. Для этого сервис подключил финтех-партнера «Плайт», который обеспечивает оплату товаров частями. Подробности — в распоряжении «Инка».

Bench Accounting, Unsplash

Теперь пользователи могут приобретать у частных продавцов товары стоимостью до 100 тыс. руб. и выплачивать сумму постепенно в течение полугода. При выборе рассрочки на 6 недель переплата отсутствует.

«Оплата частями становится важным инструментом финансового планирования. Она помогает пользователям совершать крупные покупки и управлять расходами более гибко. Внедрение этой опции уже позволило увеличить средний чек в шесть раз — и это подтверждает интерес к встроенным финсервисам. При этом процесс максимально удобен: одобрение заявки занимает менее трех минут», — прокомментировала Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам в «Авито».

Чтобы оформить рассрочку, достаточно выбрать товар с пометкой «Рассрочка», заполнить короткую форму и подтвердить договор онлайн через SMS-код. Доставка оплачивается сразу, а сама рассрочка начинает действовать только после того, как покупатель получит и проверит товар. В случае отмены сделки первый взнос и стоимость доставки возвращаются. Для продавцов процесс не меняется — они получают полную сумму сразу после подтверждения продажи.

Спрос на покупки в рассрочку продолжает расти: в 2025 году число таких сделок в категории «Одежда и аксессуары» выросло более чем втрое, в сегменте «Запчасти и аксессуары» — почти в 2,5 раза, а в «Красоте и здоровье» — удвоилось. Существенный прирост отмечается также в разделах «Телефоны», «Товары для детей» и «Спорт и отдых».