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Wildberries запустил тестирование сервиса перепродаж между пользователями

Маркетплейс Wildberries начал тестирование функции, позволяющей частным лицам продавать товары друг другу на своей платформе. Об этом сообщила ТАСС основатель компании Татьяна Ким, возглавляющая объединенную структуру Wildberries и Russ (РВБ).

Фото: Freepik

По ее словам, новый сервис, пока работающий в тестовом режиме, дает пользователям возможность перепродавать ранее купленные на маркетплейсе товары. Как уточнили в компании, эта опция уже доступна части российских клиентов через сайт и мобильное приложение. Все объявления о таких товарах размещаются в специальном разделе «Ресейл».

Для размещения объявления продавцу необходимо пройти верификацию, подтвердив максимальный уровень «WB кошелька». После этого в личном кабинете активируется кнопка «Разместить объявление».

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Однако сервис имеет ряд ограничений: запрещены к продаже крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, растения, алкоголь и товары для взрослых. Также действуют лимиты по размеру (не более 60×40×40 см) и стоимости (от 50 до 25 тыс. руб.).

При оформлении объявления продавец указывает цену, описание, загружает фото- или видеоматериалы и выбирает удобный пункт выдачи заказов, куда доставит товар. После оформления сделки продавец передает товар в выбранный ПВЗ, откуда он отправляется покупателю.

Оплата поступает продавцу только после подтверждения получения заказа. Покупатели, в свою очередь, могут совершать покупки только по полной предоплате.

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