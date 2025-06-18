Маркетплейс Wildberries начал тестирование функции, позволяющей частным лицам продавать товары друг другу на своей платформе. Об этом сообщила ТАСС основатель компании Татьяна Ким, возглавляющая объединенную структуру Wildberries и Russ (РВБ).

Фото: Freepik

По ее словам, новый сервис, пока работающий в тестовом режиме, дает пользователям возможность перепродавать ранее купленные на маркетплейсе товары. Как уточнили в компании, эта опция уже доступна части российских клиентов через сайт и мобильное приложение. Все объявления о таких товарах размещаются в специальном разделе «Ресейл».

Для размещения объявления продавцу необходимо пройти верификацию, подтвердив максимальный уровень «WB кошелька». После этого в личном кабинете активируется кнопка «Разместить объявление».

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Однако сервис имеет ряд ограничений: запрещены к продаже крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, лекарства, продукты питания, растения, алкоголь и товары для взрослых. Также действуют лимиты по размеру (не более 60×40×40 см) и стоимости (от 50 до 25 тыс. руб.).

При оформлении объявления продавец указывает цену, описание, загружает фото- или видеоматериалы и выбирает удобный пункт выдачи заказов, куда доставит товар. После оформления сделки продавец передает товар в выбранный ПВЗ, откуда он отправляется покупателю.

Оплата поступает продавцу только после подтверждения получения заказа. Покупатели, в свою очередь, могут совершать покупки только по полной предоплате.