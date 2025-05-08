Согласно данным сервиса «Авито работа», в первом квартале 2025 года было зафиксировано значительное увеличение количества резюме молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 49%. Особенно заметной эта тенденция становится в преддверии летних каникул, когда у студентов появляется больше возможностей для совмещения работы с учебой.

Наиболее востребованной среди молодежи оказалась профессия монтажника. Количество резюме по этой специальности увеличилось в два раза, при этом молодые специалисты рассчитывают на заработную плату в размере 100 тыс. руб. при работе на условиях частичной занятости.

Существенный рост продемонстрировали и другие профессии. Количество резюме на позицию менеджера по работе с клиентами выросло на 100%, а ожидаемая зарплата составляет 40 тыс. руб. Профессии контент-менеджера и логиста стали популярнее на 97%, при этом зарплатные ожидания составляют 35 и 50 тыс. руб. соответственно.

Интерес молодежи к рабочим специальностям подтверждается увеличением количества резюме сварщиков на 95%, с зарплатными ожиданиями в 80 тыс. руб. В digital-сфере заметен рост интереса к профессии маркетолога на 93% и на 89% — к веб-дизайну, с ожидаемым доходом от 45 до 50 тыс. руб.

Особого внимания заслуживают более амбициозные зарплатные ожидания некоторых молодых специалистов. Водители экскаваторов рассчитывают на 120 тыс. руб. в месяц, а операторы грузовиков и самосвалов — на 100 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что современные студенты и выпускники все чаще рассматривают рабочие профессии как перспективное направление для начала карьеры. Средний уровень зарплатных ожиданий при частичной занятости среди молодежи составляет 45 тыс. руб. в месяц.