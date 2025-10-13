Колл-центры нашли способ избежать обязательной маркировки звонков, которая вступила в силу 1 сентября, пишут «Ведомости». Для этого используются личные номера сотрудников, а не служебные. Тенденцию подтвердили директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин.

Freepik

Сотрудники газеты с начала октября получают вызовы с неопознанных мобильных номеров, где информация о компании-звонящем отсутствует. Все случаи касались вызовов от лица ВЦИОМа. Аналитический центр сообщил изданию, что самостоятельно не проводит обзвоны, а передает эту работу подрядчикам. Названия конкретных исполнителей представитель организации не раскрыл. В то же время при звонках по другим поводам — о доставке или подтверждении брони — у трех из пяти опрошенных абонентов маркировка высвечивалась корректно.

Новые правила требуют передавать абоненту полное или сокращенное наименование звонящей компании и категорию вызова. Операторы связи предоставляют услугу платно — в среднем по 0,3 руб. за один маркированный звонок. До конца сентября действовал льготный переходный период. Штрафов за нарушение законодательство пока не предусматривает.

По данным Surveystudio, после введения платы число вызовов сократилось на 78%: с 5,9 млн 30 сентября до 1,3 млн 1 октября. Представитель сервиса 101internet.ru отмечал, что операторы теперь берут плату не только за минуты разговора, но и за сам факт инициации вызова с маркировкой.

Читайте также Расходы бизнеса на звонки клиентам вырастут в шесть раз

Представители «Билайна» и «Мегафона» объяснили, что для корректной маркировки организациям необходимо самостоятельно предоставить данные оператору и заключить договор. Представитель Минцифры пояснил, что постановление правительства было подписано 28 августа, и операторы еще донастраивают систему. В том числе ведется работа над подписанием договоров с социологическими организациями.

Бедеров полагает, что социологические компании столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Тарификация происходит за каждую попытку звонка, а для одного успешного опроса требуются сотни или тысячи вызовов, что катастрофически увеличивает расходы. Использование личных номеров сотрудников позволяет снизить затраты, согласен эксперт. Воронин подтвердил рост звонков с личных номеров после введения закона. Это помогает организациям экономить на служебных номерах и тарифах, а также открывает возможность переписки через мессенджеры.