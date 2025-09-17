Российские компании с 1 октября столкнутся с шестикратным ростом расходов на исходящие звонки клиентам, поскольку операторы связи введут плату не только за минуты разговора, но и за каждую инициацию вызова с обязательной маркировкой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса сравнения тарифов интернет-провайдеров 101internet.ru. Нововведение связано с требованиями Минцифры, вступившими в силу с 1 сентября.

Unsplash

Ранее бизнес платил исключительно за время соединения — к примеру, 30 секунд разговора обходились в 50 коп. при тарифе 1 руб. за минуту. Теперь же добавляется сбор за маркировку. По данным «Билайна», как о пояснил представитель 101internet.ru, он составит 48 коп. за инициацию (24 коп. за «этикетку» и 24 коп. за сервис массовых автоматических вызовов).

Как пояснил основатель 101internet.ru Александр Левочкин, статистика колл-центров показывает, что для успешного дозвона требуется в среднем пять попыток, что повысит стоимость одного контакта до 2,40 руб. Президент Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрий Галушко отметил, что для некоторых отраслей рост затрат окажется еще выше: «Все зависит от типа бизнеса. Например, у коллекторских агентств только каждый 10–20-й звонок оказывается успешным, и затраты у них увеличатся еще сильнее».

Маркировка введена в рамках антифрод-пакета из 30 мер, принятого в апреле 2025 года, для противодействия мошенничеству и нежелательным звонкам. Абоненты видят на экране название организации-инициатора. До конца сентября услуга предоставляется бесплатно в рамках переходного периода, но с октября плата будет взиматься независимо от ответа абонента. По словам одного из источников газеты на уровне Минцифры обсуждается продление льготного периода до декабря.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков усомнился в шестикратном росте: «Я не вижу, чтобы затраты увеличивались настолько. При этом саму стоимость в 48 коп. за инициацию звонка нельзя считать справедливой».

В то же время Левочкин предупредил о рисках для сферы электронной торговли, коллекторов, колл-центров и компаний, проводящих соцопросы, где обзвон — ключевой инструмент. Для малых игроков это может означать уход с рынка. Представитель Минцифры сообщил «Ведомостям», что «большого количества» жалоб от бизнеса на операторов по стоимости маркировки пока не поступало.