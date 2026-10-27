За три квартала 2026 года коллекторские агентства приобрели у микрофинансовых организаций долги с просрочкой на 96,78 млрд руб. Год к году показатель увеличился на 16%. При этом совокупная стоимость задолженности, которую кредиторы выставили на продажу, превысила 106,45 млрд руб. — это также рекордный уровень. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор ID Collect Александр Васильев.

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Расходы коллекторов на покупку долгов за январь—сентябрь составили более 21,3 млрд руб., увеличившись на 46,5% относительно того же периода 2025 года. Покупатели стали чаще доводить сделки до конца: доля закрытых продаж превысила 90%, тогда как годом ранее составляла 86,7%. Средняя цена портфеля тоже выросла — с 17,46 до 22,05% от суммы задолженности.

Расширение рынка происходит на фоне роста проблемных долгов и сокращения выдач новых займов. Согласно данным Банка России, за первое полугодие МФО предоставили населению 886 млрд руб. — на 7,4% меньше в годовом выражении. В апреле—июне доля займов, просроченных более чем на 90 дней, достигла 35%. Год назад она составляла 28,5%.

На решение МФО продавать долги влияет и изменение правил кредитования. С апреля 2026 года общая переплата по микрозайму не может превышать размер первоначального долга. По оценкам участников рынка, ограничение делает передачу просрочки специализированным агентствам более привлекательной: микрофинансовые компании быстрее возвращают часть средств и уменьшают затраты на самостоятельное взыскание.

Вместе с тем покупатели стали приобретать задолженность на более ранних стадиях взыскания. Средний срок просрочки в выставленных портфелях за девять месяцев составил 220 дней — на 6,7% меньше, чем в конце 2025 года. Как пояснил Васильев, долги, еще не переданные в суд, обычно оцениваются выше.

По прогнозу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, к концу 2026 года объем завершенных сделок превысит 125 млрд руб. Другие представители отрасли ожидают, что за год коллекторы выкупят долговые портфели на 135–142 млрд руб. В 2027 году рынок может расти медленнее из-за новых ограничений на выдачу микрозаймов.

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