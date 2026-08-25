Российский рынок микрозаймов в апреле-июне показал сразу несколько минимальных показателей за последние шесть лет. Совокупный портфель МФО сократился на 0,7%, до 542,2 млрд руб., а количество действующих договоров снизилось на 1,5%, до 26,37 млн.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сигнал для рынка здесь в том, что онлайн-сегмент, на который приходится большая часть портфеля МФО, резко замедлил рост. Если в начале года он прибавлял уверенными темпами, то за последний квартал почти остановился. Офлайн-сегмент, наоборот, продолжает сокращаться — и за квартал, и особенно за год.

Снижаются и новые выдачи займов. За второй квартал МФО выдали заметно меньше денег, чем в первом, причем просело как офлайн-, так и онлайн-направление. Если тенденция сохранится, по итогам года объем выдач может вернуться к уровню начала прошлого года.

Участники рынка связывают это с ужесточением регулирования. МФО теперь обязаны тщательнее проверять доходы заемщиков, осторожнее работать с уже закредитованными клиентами и учитывать снижение потолка переплаты по займам. В результате компании чаще отказывают рискованным клиентам и делают ставку не на объем выдач, а на качество портфеля.

Меняется и сама модель микрокредитования. Короткие займы «до зарплаты» уступают место среднесрочным продуктам и кредитным линиям — это позволяет клиенту получать деньги частями по единому лимиту, вместо того чтобы каждый раз оформлять новый договор.

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Дополнительное давление создает переход на биометрическую идентификацию: часть крупных МФК из-за новых требований сменила статус на МКК. Впрочем, эксперты не считают биометрию ключевым фактором спада — куда сильнее рынок почувствует новые ограничения позже, когда требования ужесточат еще раз.

С осени вступит в силу еще одно правило: число дорогих займов на одного заемщика ограничат. По разным оценкам, это может урезать общий объем выдач на заметную долю — от умеренной до весьма существенной, в зависимости от того, как быстро подключатся остальные меры.

Мнения экспертов о ближайших месяцах расходятся: кто-то ждет дальнейшего спада, кто-то — стабилизации на фоне сезонного спроса. Но общее направление уже понятно: рынок МФО переходит от быстрого роста к более осторожной, консервативной модели работы.

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