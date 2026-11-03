Несколько потенциальных инвесторов проявили интерес к покупке команды Cadillac, выступающей в «Формуле-1». Ее совладелец, американский миллиардер Марк Уолтер, пересматривает свой спортивный портфель на фоне ряда крупных сделок. По данным, стоимость гоночного проекта может составить не менее $3 млрд.

Raphael Rousseau, Unsplash

Как сообщает Bloomberg, среди инвесторов уже есть желающие приобрести команду. При этом речь пока не идет о заключенной сделке или официально объявленной продаже. Компания TWG Global, через которую Уолтер владеет гоночным проектом, пока не подтвердила намерение расстаться с активом.

Возможная продажа Cadillac происходит на фоне изменений в спортивных инвестициях миллиардера. Уолтер участвует в сделках с крупными спортивными клубами, включая футбольный «Челси» и баскетбольный «Лос-Анджелес Лейкерс». Последний был продан за рекордные $12,5 млрд. Также в числе спортивных активов, связанных с бизнесменом, — женская баскетбольная команда «Лос-Анджелес Спаркс».

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Cadillac дебютировала в «Формуле-1» в сезоне-2026, став одиннадцатой командой чемпионата. Проект реализуется при участии General Motors и TWG Global и стал одним из наиболее заметных новых инвестиций в американский автоспорт.

Дополнительное внимание к бизнесу Уолтера привлекло федеральное расследование, связанное с деятельностью его страховых компаний. Bloomberg сообщает, что расследование стало одним из факторов, на фоне которых бизнесмен пересматривает свои активы. При этом нет оснований утверждать, что возможная продажа команды Cadillac напрямую связана с этим разбирательством.

Пока неизвестно, состоится ли сделка и кто может стать новым владельцем команды. Однако интерес инвесторов к Cadillac показывает, что даже относительно новый проект в «Формуле-1» может представлять значительную коммерческую ценность.

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