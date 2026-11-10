Коммерческие центры обработки данных (ЦОДы) должны зарезервировать 10% площадей и вычислительных мощностей для сервисов из «белого списка». Если свободного резерва не окажется, операторам придется отключить часть действующих клиентов. Компании должны заранее определить, с кем расторгнут договоры, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями отрасли 6 ноября. Содержание его выступления «Ведомостям» подтвердили три источника, знакомые с обсуждением.

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Освобожденные мощности нельзя будет сдавать в аренду. Если оператор все же продолжит предоставлять их клиентам, он должен предупредить заказчика о возможности отключения в течение 24 часов. Договоры на размещение оборудования, которые уже заключены, но еще не исполнены, рекомендуется расторгнуть. По словам собеседника из отраслевого объединения, Минцифры готовит разъяснения о том, что освобождение площадей будет считаться форс-мажором. Ведомство пока не уточнило, кто будет отвечать за отключение клиентов.

Требование о резервировании 10% мощностей содержится в указе президента Владимира Путина, подписанном 2 ноября после октябрьских атак на крупные дата-центры. На создание резерва операторам отведено десять дней — до 12 ноября, предоставить мощности нужно в течение суток. Требование распространяется на коммерческие ЦОДы, сдающие площади в аренду, но не затрагивает корпоративные дата-центры, используемые компаниями для собственных нужд, в том числе банковские.

Если площадка обслуживает и собственные потребности владельца, и внешних заказчиков, резерв предлагается рассчитывать от совокупного объема ресурсов. При этом выделять 10% на каждом объекте не обязательно: оператор сможет сформировать резерв на нескольких площадках по своему выбору. В расчет войдут стойко-места с электроснабжением, вычислительные мощности на балансе и ресурсы для предоставления облачной инфраструктуры (IaaS). Ориентироваться предполагается на ИТ-мощность, а показатели технологического присоединения использовать для проверки с учетом потребления инженерных систем.

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За невыполнение требований к установленному сроку операторам может грозить ответственность по указу президента № 604 от 24 августа. Он предусматривает введение временного управления имуществом компаний, которые не обеспечивают безопасность объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) или создают угрозу их работе. К таким объектам относятся ЦОДы. Решение принимает правительство по поручению президента, управляющим может стать Росимущество. Временное управление может распространяться на все или часть имущества компании, включая ценные бумаги, доли в российских юрлицах и имущественные права.

«Белый список» включает ресурсы, которые должны оставаться доступными при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности: «Госуслуги», сайты органов власти, сервисы «Яндекса» и VK, маркетплейсы, банки, транспортные компании, СМИ и онлайн-кинотеатры. Для включения в перечень сервисы должны соответствовать требованиям органов безопасности и размещать вычислительные мощности в России. По данным Минцифры на апрель 2026 года, в списке было более 500 российских ресурсов.

Резервирование мощностей может повлиять на инвестиции в отрасль. Если операторы постоянно будут держать 10% ресурсов вне коммерческого использования, им придется строить дополнительные дата-центры, чтобы сохранить прежний объем услуг, считает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. При сроке окупаемости ЦОДов в семь-восемь лет часть проектов без мер поддержки может быть отложена.

Для поддержки портала «Госуслуги», по оценке собеседника «Ведомостей» в облачном провайдере, может потребоваться около 900 стоек. Коммерческий рынок ЦОДов в России по итогам 2025 года достиг 85 800 стойко-мест, оценивает iKS-Consulting. При средней московской цене размещения стойки мощностью 5 кВт аренда 900 стоек обошлась бы примерно в 1,84 млрд руб. в год без НДС, следует из оценок iKS-Consulting и 3data.

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