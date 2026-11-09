Операторы центров обработки данных (ЦОДов) пока не получили от Минцифры методику расчета 10-процентного резерва мощностей, предусмотренного указом президента. На прошлой неделе министерство запросило у компаний сведения о доступных ресурсах, но в каких единицах их учитывать и как определять объем резерва, участникам рынка пока не объяснили. Аналитическую работу по собранным данным планируют начать 9 ноября.

Unsplash

Указ о резервировании 10% площадей и мощностей ЦОДов Владимир Путин подписал 2 ноября. На выполнение требования отведено десять дней. Оно распространяется на операторов коммерческих и корпоративных центров обработки данных, за исключением площадок, принадлежащих органам власти, государственным и муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям. Компании с государственным участием в виде акционерных обществ и ООО от обязанности не освобождены.

Зарезервированные ресурсы операторы смогут продолжать использовать. Однако по решению правительственной подкомиссии их потребуется в течение суток предоставить для поддержки российских информационных ресурсов. Порядок принятия таких решений должно определить правительство, а Минцифры поручено учесть свободные площади и мощности. Размер платы за предоставление ресурсов ограничат установленным подкомиссией пределом.

На совещании в Минцифры участникам рынка раздали анкеты для сбора данных о мощностях, рассказали два источника, знакомых с обсуждением. При этом пока неясно, как именно считать резерв: в стойко-местах, серверах или процессорах. Даже при расчете по стойкам придется учитывать их энергопотребление, отмечает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. По его оценке, в установленный срок операторы могут представить сведения в разных единицах измерения, а для практического исполнения указа потребуется согласовать единую методику.

РТК-ЦОД, управляющая крупнейшей в России геораспределенной сетью дата-центров, уже начала аудит своих площадок для передачи информации министерству. В компании считают, что совокупной емкости российского рынка, включая корпоративные ЦОДы, достаточно для создания резерва. Но выполнить требование будет сложнее в регионах с высоким спросом и загрузкой площадок, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев.

Читайте также В России вырос спрос на резервные ЦОДы после атак беспилотников

Участники рынка также не понимают, как резервирование отразится на действующих договорах с клиентами. Юристы Б1 в разъяснении от 5 ноября указали на отсутствие четкого порядка высвобождения ресурсов, уже занятых под клиентские проекты. Операторам они рекомендуют оценить правовые последствия возможного изменения или приостановки обслуживания, а клиентам — проверить условия договоров.

По оценке независимого эксперта Артема Семенихина, 10% коммерческого рынка соответствуют примерно 8600 стойкам. Их аренда могла бы приносить операторам 15–20 млрд руб. в год. Если эти мощности придется постоянно держать свободными, компании недополучат такую выручку. Сдача стоек со скидкой при условии их оперативного освобождения, по расчетам эксперта, может обойтись рынку в 3–6 млрд руб. ежегодно. При фактическом переносе нагрузки возникнут дополнительные риски штрафов и ухода клиентов.

Отдельный вопрос — оплата готовности к предоставлению ресурсов. Указ предусматривает плату за сами мощности, но не устанавливает компенсацию расходов на поддержание резерва. Семенихин считает, что этот вопрос также необходимо урегулировать. Партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов допускает появление специальных прерываемых тарифов: клиенты смогут получать скидку, соглашаясь на оперативное высвобождение выделенных им ресурсов.

Впрочем, такая плата может покрыть эксплуатационные затраты, но не компенсировать операторам выпадающие доходы, считает Кудряшов. Швыдченко допускает, что новые требования приведут к увеличению действующих тарифов на 10% и более. Семенихин также ожидает роста цен и предупреждает, что неопределенность со сроком действия меры может затормозить инвестиции в строительство новых дата-центров.

Для переноса нагрузки за сутки операторам потребуется заранее подготовленная инфраструктура. Перевести ресурсы из полностью загруженного ЦОДа без свободных резервных мощностей технически нереально, считает Семенихин. Для быстрого переключения между площадками также нужны заранее разработанные и проверенные сценарии миграции, отмечает Кудряшов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.