Андрей Рогачев, основатель и главный владелец продуктовой сети «Верный», предлагает к продаже свой бизнес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Рассматриваются крупнейшие торговые операторы в качестве потенциальных приобретателей. Сама компания отметила, что «информационный фон вокруг сделки отражает ожидания отдельных потенциальных покупателей», добавив, что предметные переговоры последний раз велись в 2020 году.

Максим Блинов / РИА Новости

Рогачев создал «Верный» в 2012 году, ранее запустив «Пятерочку» в 1999-м и «Карусель» в 2004-м (обе теперь — активы X5 Group). Торговая сеть объединяет свыше 1,2 тыс. точек в десяти городах и прилегающих регионах: от столицы до Екатеринбурга.

Операционная структура — ООО «Союз святого Иоанна Воина» (100% принадлежит кипрской Edpal Ltd) — показала по итогам 2024 года 136,9 млрд руб. выручки, прибавив 10,6%. Чистая прибыль подскочила почти втрое, достигнув 616 млн руб., следует из данных СПАРК. За первое полугодие 2025-го «Верный» занял 16-ю строчку среди крупнейших FMCG-ритейлеров России (Infoline): оборот составил 74,9 млрд руб. (+14,4%). Аналитики фиксируют ускорение экспансии: за девять месяцев запущено 75 магазинов — вдвое больше, чем за весь предыдущий год.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценил актив в 30–35 млрд руб. с учетом долговой нагрузки. Он полагает, что речь идет о продаже всей сети целиком: частичная реализация потребует перезаключения арендных контрактов и реорганизации, что спровоцирует требования кредиторов и поставщиков. Infoline называет цифру 25 млрд руб.

Наиболее подходящим покупателем Пешков видит «Ленту»: у «Магнита» и X5 Group слишком много пересечений по локациям, что снижает привлекательность актива. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев допускает интерес со стороны владельцев сети «Да!», нацеленных на усиление рыночных позиций. Партнер практики оценки бизнеса Neo Елена Варламова отмечает потенциальную привлекательность для операторов, укрепляющихся в Центральном федеральном округе: основной формат «Верного» — магазины шаговой доступности, на которые сейчас делают ставку многие компании.

Однако покупателю предстоит столкнуться с вызовами. Варламова указывает на низкую рентабельность по чистой прибыли — 0,5% против среднерыночных 2,5%, что требует анализа структуры затрат и ценообразования. Участник рынка недвижимости отмечает, что торговые точки «Верного» уступают конкурентам: цены на 2–5% выше, чем в дискаунтерах, при сопоставимом качестве обслуживания.