Владельцы парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» готовят продажу бизнеса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Два собеседника основным претендентом назвали структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка находится на финальной стадии и может быть закрыта в ближайшее время, при этом из бизнеса выйдут все совладельцы, кроме соосновательницы Ларисы Карабань, которая сохранит долю, отмечают источники.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость актива оценивается в 5–6 млрд руб.

В настоящее время 100% долей операционной компании сети — ООО «Аромалюкс» — принадлежит кипрской Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году основным владельцем этой структуры была Инна Мейер с 51% акций, жена экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера. Еще 25% находились у панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань, а 24% контролировала Lenka Investments Ltd, ранее связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Август Мейер в прошлом развивал сети «Лента» и «Улыбка радуги», которые впоследствии перешли под контроль структур Мордашова. В 2024 году суд приговорил супругов Мейер к тюремным срокам по обвинению в мошенничестве, но освободил от наказания из-за истечения срока давности.

Сеть «Рив Гош», основанная в 1995 году, управляет более чем 250 магазинами в 88 городах России, специализируясь на премиальной парфюмерии и косметике стоимостью свыше 4 тыс. руб. По данным Infoline, это пятый по обороту игрок на российском рынке парфюмерно-косметического ритейла.

Однако бизнес убыточен: выручка «Аромалюкса» в 2024 году упала на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 37,4 млрд руб., а чистый убыток вырос почти втрое, до 1,5 млрд руб. Кредиторская задолженность на конец периода составила 5,6 млрд руб. Убытки возникают на фоне роста всего рынка, оборот которого в 2025 году может достичь 1,3 трлн руб. с приростом в 15%.

Алексей Мордашов, второй в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием $28,6 млрд, уже владеет активами в ритейле, включая «Ленту» и «Улыбку радуги». Один из источников предполагает, что договоренность о сделке возникла во время переговоров по «Улыбке радуги».