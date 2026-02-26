Когда рабочие нагрузки выходят на пик, мужчины и женщины демонстрируют принципиально разные модели поведения. К такому выводу пришли аналитики компании «Стахановец», изучив цифровые следы сотрудников — от распределения задач до реакций в стрессовых ситуациях.

При высокой нагрузке женщины чаще берут краткосрочные отгулы или оформляют больничные для восстановления. В системах аналитики это фиксируется как индикатор перегрузки. Мужчины в аналогичных условиях, напротив, продолжают работать в прежнем режиме, не корректируя график, выяснили исследователи.

Анализ также выявил и другие различия в рабочих привычках. Мужчины, особенно IT-специалисты, производственники и руководители, чаще трудятся по ночам и способны к глубокой концентрации. Женщины строже соблюдают границы рабочего времени: они реже выходят на связь вне графика и в целом дисциплинированнее следуют расписанию.

Различаются и коммуникационные стратегии. Данные корпоративных мессенджеров и почты показывают: женщины активнее участвуют в обсуждениях, быстрее реагируют на сообщения и чаще выступают связующим звеном между отделами. Мужчины не стремятся к мгновенным ответам, предпочитая не отвлекаться от текущих задач.

В многозадачности женщины также опережают коллег-мужчин: они легче переключаются между разными типами задач в течение дня без потери скорости. Мужчины эффективнее при длительной работе над одним направлением. Как следствие, на позициях, требующих продолжительной концентрации (например, в разработке), по-прежнему преобладают мужчины, отмечается в исследовании.

Различается и реакция на стресс. При росте нагрузки женщины усиливают коммуникацию — уточняют задачи, обращаются к коллегам, ищут поддержку. Мужчины в стрессовой ситуации предпочитают справляться с проблемой самостоятельно, без помощи извне, резюмируют аналитики.

