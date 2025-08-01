С 1 августа 2025 года в России вступает в силу целый ряд изменений в законодательстве. Редакция «Инка» собрала наиболее значимые из них — объясняем, как они повлияют на бизнес.

Unsplash

ИИ против картелей: запущена система «Антикартель»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включает государственную систему «Антикартель» — цифровую платформу для автоматического выявления признаков картельных сговоров на торгах и госзакупках.

Кому важно: поставщики для госсектора, участники тендеров, крупные дистрибьюторы.

Что меняется: усиливается контроль, риски по 135-ФЗ возрастают. Система будет использовать ИИ для анализа поведения участников закупок.

«Компании-матрешки»: теперь это законно

Photo by Julia Kadel on Unsplash

Теперь юридическое лицо, включая ООО с единственным участником, может учреждать другие компании.

Кому важно: холдинги, корпорации, семейный бизнес, юридические и консалтинговые фирмы.

Что меняется: упрощается создание дочерних структур, запуск новых направлений, налоговое планирование.

Запрет на немаркированную одежду

С 1 августа в России нельзя будет продавать одежду без цифровой маркировки. Под запрет попадают даже носки и нижнее белье.

Кому важно: производители, дистрибьюторы, маркетплейсы, розница.

Что делать: срочно, до 31 октября, промаркировать остатки или изъять их из оборота.

Утилизационный сбор на транспорт — новые коэффициенты

Photo by Documerica on Unsplash

Изменяется расчет утилизационного сбора на грузовые автомобили и тягачи массой более 20 тонн.

Кому важно: транспорт, логистика, автодилеры.

Что делать: пересчитывать стоимость закупок, обновлять внутренние бюджеты.

ОСАГО — теперь по электронной заявке

Все страховые компании обязаны принимать заявления по ОСАГО через интернет.

Кому важно: такси, логистика, службы доставки, корпоративные автопарки.

Что меняется: можно быстрее подавать документы, снижая простой транспорта.

Банковские карты подросткам — новые правила

Unsplash

Ужесточены правила оформления карт для несовершеннолетних: банки могут выдавать счета и карты подросткам от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия родителей, усыновителей или опекунов. Исключение — эмансипированные подростки или официально работающие с 16 лет.

Кому важно: банки, финтех, B2C-сервисы с фокусом на молодую аудиторию.

Влияние на бизнес: скорее косвенное — в виде увеличения требований к комплаенсу.

Новый ГОСТ на игрушки

Обновлены требования к безопасности детских игрушек, включая состав материалов, маркировку и испытания.

Кому важно: производители, импортеры, дистрибьюторы, детские ритейлеры.

Что делать: проверить соответствие новым стандартам, иначе запрет на продажу.

Новые штрафы и дорожные правила

Ужесточены некоторые штрафы и требования для водителей, в том числе по скорости и парковке. Вырастут штрафы за превышение скорости, опасное вождение, разговор по телефону без гарнитуры (до 5 тыс. руб.), повторное управление в нетрезвом виде — уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и конфискации авто.

Кому важно: компании с автопарками — логистика, сервис, такси.

Что делать: пересмотреть внутренние регламенты, добавить контроль.

Официальный отказ от SMS — теперь с последствиями

Операторы и маркетинговые агентства обязаны учитывать заявления граждан об отказе от SMS и push-рассылок. Отключить рассылку можно будет через личный кабинет у оператора.

Кому важно: маркетологи, ретейл, телеком, e-commerce.

Что делать: внедрить фильтрацию по реестрам отказов, обновить базы.

Повышение пенсий и перерасчет

С 1 числа проиндексированы пенсии — важнее для B2C-сектора, затрагивает потребительское поведение.

Кому важно: работодатели с большой долей пожилых сотрудников, социально ориентированный бизнес.