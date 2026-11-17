Минфин разработал поправки в Налоговый, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ограничивающие передачу материалов налоговых проверок следствию при наличии одобренной отсрочки, рассрочки или мирового соглашения. Инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности 16 ноября, сообщили «Ведомостям» источники.

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Передавать материалы проверки следственным органам налоговая сможет только при нарушении условий реструктуризации: например, если компания не погасит долг после окончания отсрочки, нарушит график платежей или суд расторгнет мировое соглашение. Оформить рассрочку, отсрочку или мировое соглашение необходимо в течение 75 дней после решения о привлечении к налоговой ответственности.

Одновременно Минфин предлагает приостанавливать срок давности по налоговым преступлениям на период реструктуризации. Это должно исключить использование рассрочки для ухода от уголовной ответственности. Сейчас срок давности составляет два года для преступлений небольшой тяжести и шесть лет — средней. По данным авторов поправок, из почти 3000 материалов, переданных налоговиками следствию в прошлом году, 86% касались нарушений, совершенных за два года и более до вынесения решения по проверке.

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Все профильные ведомства и Верховный суд согласовали инициативу без концептуальных замечаний. В конце 2023 года ФНС уже разъясняла, что материалы проверки не следует направлять следствию, если компания соблюдает условия одобренной рассрочки. Однако на практике это не исключало уголовного преследования.

Юрист BGP Litigation Роман Умеров приводит в пример дело компании, которой предоставили рассрочку по долгу примерно на 71 млн руб. Налоговая все равно передала материалы в Следственный комитет, а после возбуждения уголовного дела реструктуризацию отменили. Арбитражные суды признали действия инспекции законными. По мнению Умерова, новые нормы позволят четко определить, когда налоговая обязана дождаться погашения долга по согласованному графику.

Партнер фирмы «Бетерра» Владимир Константинов связывает актуальность поправок с ростом налоговых платежей и доначислений, а также ухудшением финансового положения бизнеса. По его словам, государству выгоднее получить налоги с задержкой, чем столкнуться с прекращением деятельности компании и невозвратом долга. Партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов отмечает, что выплатить сразу недоимку, пени и штрафы по итогам трехлетней проверки удается не всем компаниям, а риск уголовного преследования мешает им обращаться за рассрочкой.

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