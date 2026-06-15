Муниципальная ИТ-компания из администрации Рио-де-Жанейро IplanRIO опубликовала открытую языковую модель Rio 3.5 Open 397B. Это один из самых заметных ИИ-релизов от структуры, связанной с городской администрацией. Модель размещена на платформе Hugging Face, ее можно свободно скачать и использовать в коммерческих проектах, если это допускают условия лицензии.

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Rio 3.5 Open 397B насчитывает 397 млрд параметров. В упрощенном виде этот показатель отражает масштаб модели и влияет на то, насколько сложные задачи она потенциально может решать. Для сравнения, многие популярные открытые модели работают в диапазоне от 7 до 70 млрд параметров. При этом Rio 3.5 Open 397B построена по архитектуре, при которой на каждый запрос задействуется только часть системы — около 17 млрд параметров. Такой подход позволяет снижать вычислительные затраты. Модель также поддерживает работу с длинными текстами, изображениями и несколькими языками.

Разработчики также опубликовали собственные результаты тестирования. По их оценке, модель сопоставима с рядом ведущих коммерческих систем. Однако независимые исследователи эти заявления пока не проверяли, а подробный технический отчет о данных, архитектуре и процессе обучения не опубликован.

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Отдельно выделяется и то, кто стоит за релизом. Большие языковые модели до сих пор в основном выпускали технологические корпорации, исследовательские лаборатории и структуры национального уровня — среди них OpenAI, Google, Meta и Alibaba. На этом фоне муниципальный разработчик выглядит необычно и хорошо ложится в более широкий тренд: государства, регионы и отдельные территории все активнее пытаются создавать собственные ИИ-системы.

Рио-де-Жанейро не первым заходит в эту повестку, если смотреть шире — на государственные и окологосударственные ИИ-проекты. ОАЭ с 2023 года развивают серию открытых моделей Falcon через государственный Технологический инновационный институт. Это один из самых известных незападных проектов в области ИИ. Саудовская Аравия создает систему ALLaM при участии государственного органа по данным и искусственному интеллекту, Катар развивает модель Fanar.

Сингапур финансирует проект SEA-LION, адаптированный под языки и культурный контекст Юго-Восточной Азии. Индия развивает программу BharatGen с государственным финансированием, а среди приоритетных направлений для таких моделей называют образование, сельское хозяйство и здравоохранение.

Логика у таких проектов похожа. Страны стремятся меньше зависеть от американских и китайских платформ, лучше контролировать данные для обучения ИИ-систем и адаптировать модели под собственные языки, культурный контекст и регуляторные требования. Открытые модели удобны тем, что их можно дообучать на локальных данных без жесткой привязки к стороннему провайдеру. К 2026 году собственные ИИ-стратегии уже стали частью государственной повестки во многих крупных экономиках.

Практическая ценность Rio 3.5 Open 397B для разработчиков и исследователей станет понятнее после независимого тестирования. Пока модель интересна прежде всего как открытый релиз, который можно изучать и проверять, а также как знак того, что разработка крупных ИИ-систем постепенно выходит за пределы нескольких привычных технологических центров.

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