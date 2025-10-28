Бразильская химическая компания Braskem и американский производитель искусственных рождественских деревьев Balsam Hill представили первые в мире елки из биопластика на основе сахарного тростника, сообщили компании в совместном пресс-релизе. Разработка стала частью программы Balsam Hill по переходу на переработанные и возобновляемые материалы.

Braskem

В качестве сырья для производства хвои используется биополиэтилен от Braskem — полимер, получаемый из сахарного тростника вместо традиционных нефтепродуктов.

Каждая искусственная иголка содержит 95% биоуглерода, что подтверждается тестированием. Материал сохраняет естественный внешний вид хвои и при этом полностью пригоден для переработки

«После 20 лет лидерства в производстве многоразовых искусственных рождественских елок это сотрудничество с Braskem позволяет нам предлагать клиентам варианты, которые одновременно красивы и долговечны, инновационны и экологичны», — отметил, генеральный директор Balsam Hill Мак Харман.