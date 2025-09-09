Нидерландская Nebius Group объявила о заключении пятилетнего соглашения с Microsoft на предоставление инфраструктуры искусственного интеллекта стоимостью $17,4 млрд. Компания передает вычислительные ресурсы Microsoft в своем новом центре обработки данных в Вайнленде, штат Нью-Джерси, с конца 2025 года.

Nebius

После объявления сделки акции Nebius подскочили более чем на 70%, до $109 за бумагу. По состоянию на 10:00 мск цена акции на американской бирже Nasdaq составляет около $92. По итогам закрытия торгов 8 сентября рыночная стоимость компании составляла почти $15,3 млрд.

CNBC пишет, что Microsoft оставляет за собой право дополнительно приобрести услуги еще на $2 млрд

«Экономические условия сделки привлекательны сами по себе, но, что немаловажно, эта сделка также поможет нам еще больше ускорить рост нашего облачного бизнеса в сфере ИИ в 2026 году и далее», — сказал генеральный директор Nebius Аркадий Волож.

Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N. V., материнская компания «Яндекса». Она специализируется на услугах облачных вычислений с использованием графических процессоров Nvidia, предлагая разработчикам ИИ необходимые ресурсы для создания, настройки и запуска моделей.

Microsoft также является крупнейшим клиентом компании CoreWeave — одного из конкурентов Nebius. Ранее CoreWeave опровергла сообщения о расторжении контракта с разработчиком Windows.