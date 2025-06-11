Нидерландская Nebius Group, возглавляемая сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем, инвестирует £200 млн ($270 млн) в центры обработки данных для искусственного интеллекта в Великобритании, сообщила The Telegraph.

Фото: Nebius / Сайт

Компания планирует вложиться в создание «фабрики ИИ», установив 4000 графических процессоров Nvidia Blackwell. Поставки начнутся в четвертом квартале 2025 года.

«Великобритания — это место, где ИИ создается, тестируется и внедряется в различных отраслях — от финтеха до естественных наук», — заявил Волож, добавив, что инвестиции позволят Nebius теснее сотрудничать с британскими стартапами и исследователями.

С учетом Великобритании Nebius будет управлять семью кластерами ИИ в шести странах Европы, США и Ближнего Востока.

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Ранее проект World, основанный генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, запустил в Великобритании систему World ID, использующую сканирование радужки для подтверждения человеческой личности.