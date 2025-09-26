Компания «Русский терруар», подконтрольная краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, готовит к открытию первый винный бутик в Москве. Магазин разместится в центре города в здании особняка «Кузнецкий пассаж» на улице Кузнецкий мост, где уже появились вывеска и объявление о скором запуске. Об этом сообщает Shopper’s.

Издание отмечает, что департамент торговли и услуг Москвы в начале сентября выдал компании «Русский терруар», работающей под брендом «Галицкий и Галицкий», лицензию на розничную торговлю алкоголем.

По словам директора направления стрит-ритейл NF Group Ирины Козиной, компания около двух лет искала в Москве помещения под бутик от 70 до 200 кв. м. Она добавила, что пока планируется только один магазин, а решение о расширении примут по итогам его работы.

Козина обратила внимание, что локация ориентирована на элитную аудиторию, включая посетителей соседних ресторанов. Для компании это, скорее всего, имиджевый проект и инвестиция в маркетинг продукции, считает Козина.

«Русский терруар» основан в 2016 году в Краснодарском крае, 51% капитала принадлежит Сергею Галицкому — основателю сети «Магнит» и владельцу футбольного клуба «Краснодар». Оставшиеся 49% у брата его жены, полного тезки Сергея Галицкого, которого на сайте компании называют Галицким-младшим, отмечает Shopper’s. Компания делает тихие вина (красные, белые, розовые) «Галицкий и Галицкий», игристые Grand Jete. Они относятся к премиальному сегменту — цена за бутылку начинается от 2 678 руб. (цена по акции) и достигает 16,5 тыс. руб. По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Русского терруара» составила 258,6 млн, чистая прибыль — 399,3 млн руб.

Аналогичные проекты есть у «Абрау-Дюрсо», «Фанагории» и «Мильстрим черноморские вина». Заместитель гендиректора «Фанагории» по развитию премиального направления Игорь Сердюк отметил, что такие магазины помогают продвигать продукцию в условиях запрета на рекламу алкоголя.