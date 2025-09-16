Мировой рынок вина в 2024 году составил $332,92 млрд, снизившись на $10 млрд по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает WineNews со ссылкой на данные портала Statista. Падение происходило неравномерно из-за дестабилизирующих факторов в международной торговле, включая структурные изменения в потреблении.

Однако прогнозы указывают на рост оборота к 2030 году на $33,9 млрд. При этом небольшой подъем — до $336,6 млрд при объеме 23,69 млрд литров — ожидается уже в 2025 году.

Значительная диспропорция наблюдается между потреблением дома и от продаж в индустрии HoReCa (ресторанах, винных барах, кафе и т.д.). Домашнее потребление составляет 18,43 млрд литров (78% от общего объема). Оно генерирует $180,9 млрд (53% от оборота). В то же время в заведениях потребляется 5,26 млрд литров (22%), что приносит $155,7 млрд (47%).

Таким образом, стоимость литра вина дома составляет $9,8, а в ресторанах и барах — $29, втрое больше.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, основная часть российских потребителей (94%) отдает предпочтение винам стоимостью до 600 руб. за стандартную бутылку объемом 0,75 литра. Однако в ведомстве отмечают постепенный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более дорогих сегментов.