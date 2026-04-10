Компания xAI подала иск против штата Колорадо с требованием заблокировать вступление в силу нового закона, регулирующего системы искусственного интеллекта. Речь идет о документе, вводящем требования для разработчиков «высокорисковых» ИИ-систем.

Речь идет о законопроекте Senate Bill 24−205, который должен вступить в силу 30 июня. Он вводит требования по раскрытию информации и управлению рисками для разработчиков «высокорисковых» ИИ-систем, используемых при принятии решений в сферах трудоустройства, образования, здравоохранения, жилья и финансов.

В xAI утверждают, что закон нарушает Первую поправку Конституции США, поскольку ограничивает разработку ИИ и фактически принуждает компании к определенным формам «свободы слова» по чувствительным общественным вопросам. По версии компании, регулирование может вынудить изменить модель Grok так, чтобы она отражала позицию властей штата по вопросам дискриминации и разнообразия, а не оставалась нейтральной.

В xAI также отмечают, что фрагментированное регулирование на уровне штатов может замедлить инновации и снизить конкуренцию на рынке ИИ. Компания требует признать закон неконституционным и запретить его применение.

В деле также упоминаются федеральные заявления и указы, в которых говорится, что разрозненные региональные нормы могут ослабить позиции США в сфере искусственного интеллекта и создать риски для национальной безопасности. Власти штата Колорадо отказались комментировать иск.

В 2024 году Илон Маск впервые подал иск против OpenAI и Сэм Альтман, обвинив компанию в отходе от первоначальной некоммерческой миссии. В апреле 2026 года он представил обновленную версию иска, расширив свои требования. В уточненной жалобе Маск увеличил сумму возможной компенсации до $134–150 млрд, усилил требования к пересмотру структуры OpenAI и настаивает на изменении модели управления компанией, включая роль ее руководства.

