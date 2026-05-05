Большинство сотрудников в России готовы работать эффективнее — но ждут этого не от себя, а от технологий. 70% опрошенных считают, что автоматизация рутинных задач повысит их продуктивность, при этом только 27% оценивают уровень автоматизации в своих компаниях как высокий, следует из исследования hh.ru.

Автоматизация стала главным фактором повышения эффективности работы, который называют сами сотрудники. Особенно активно идею поддерживает молодежь: среди респондентов 18–24 лет доля достигает 76%, а в группе 25–34 лет — 72%. Чаще всего за автоматизацию выступают специалисты из маркетинга и PR (83%), финансового сектора (81%) и юристы (80%).

Однако ожидания сотрудников пока не совпадают с реальностью. Только каждый четвертый (27%) считает, что в его компании процессы автоматизированы на высоком уровне. Большинство — 52% — оценивают уровень автоматизации как средний и считают, что его нужно усиливать. Еще 8% называют его низким.

Помимо технологий важным фактором эффективности остается управленческий подход. 60% респондентов заявили, что работать лучше помогает готовность руководства прислушиваться к предложениям сотрудников. По 55% отметили значимость роста зарплаты и возможности обучения.

Каждый третий сотрудник (33%) считает, что продуктивность можно повысить за счет оптимизации административных процессов — в частности, сокращения количества совещаний. Также среди факторов назывались снижение текучки кадров (26%) и расширение штата (22%).

По оценке hh.ru, автоматизация напрямую влияет на использование рабочего времени.

«Автоматизация рутинных операций напрямую конвертируется в сэкономленные рабочие часы и влияет на развитие бизнеса. Так, автоматизация только одного процесса — например, согласования заявок на подбор — может освободить рекрутеру до трех часов в день», — отмечает директор по развитию Talantix Марина Хадина.

О перекосе в отрасли свидетельствует и отраслевая статистика: рынок автоматизации в России растет. Оборот рынка АСУ ТП в 2025 году превысил 180 млрд руб. — против 124 млрд в 2024-м. За прошлый год компании вложили более 4 трлн руб. в цифровые технологии, однако отечественные решения занимают не более 10–15% рынка. Главный тормоз — кадровый дефицит: промышленности не хватает около 1,9 млн специалистов. Выходит, что людям не хватает автоматизации, но и для автоматизации не хватает людей.

Что это значит для бизнеса

Сотрудники уже воспринимают автоматизацию как базовое условие нормальной работы, а не как бонус. При этом компании заметно отстают от этих ожиданий — и это становится фактором эффективности и удержания персонала.

Для бизнеса это означает две вещи: во-первых, рутина напрямую «съедает» рабочее время и деньги. Во-вторых, автоматизация постепенно превращается в конкурентное преимущество на рынке труда — особенно в условиях дефицита кадров.

