Yandex B2B Tech представила платформу AI Search, позволяющую корпоративным клиентам создавать собственных ИИ-ассистентов на базе поисковых технологий «Яндекса». Это решение выводит бизнес-аналитику на новый уровень, предоставляя российскому пользователю доступ к самой актуальной информации наравне с тем, как это делают OpenAI и Perplexity. Подробности — в распоряжении «Инка».

ИИ-агенты могут автономно собирать данные как из открытого интернета, так и из внутренних корпоративных систем (базы данных, документы, презентации).

Как отметил руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин, технология позволяет бизнесу создавать специализированных поисковых помощников, адаптированных под уникальные потребности компании.

Система не просто генерирует ответ, а анализирует весь релевантный контент с веб-страниц и всегда предоставляет ссылки на источники, обеспечивая достоверность информации для финансового анализа, конкурентной разведки или маркетинговых исследований.

Компании могут выбирать ИИ-модель для генерации ответов, задавать контекст через промпты, устанавливать приоритеты источников (например, конкретные сайты или регионы) и определять формат вывода данных — будь то автоматический отчет или пополнение базы знаний. Это российский аналог решений от OpenAI и Perplexity.

У OpenAI есть Assistants API с поддержкой Retrieval / RAG — можно загрузить свои документы, база индексируется, и агент при запросе сначала ищет релевантные данные, а потом генерирует ответ.

В то же время у Perplexity есть Perplexity Enterprise (или Pro), который позволяет создавать корпоративные «поисковые» ассистенты, комбинирующие поиск по вебу, внутренним файлам и базам компании, с генерацией ответов, контекстом и цитированием.