Академия Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для анализа мест происшествий. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Новая система, разработанная на базе Yandex Cloud с применением инструментов Yandex AI Studio, способна радикально ускорить процесс документирования последствий пожаров — с текущих 40−60 минут до нескольких секунд.

ИИ-система проходит обучение на обширной базе фотографий и протоколов реальных пожаров. Алгоритм анализирует снимки с места происшествия, автоматически выделяет ключевые объекты и генерирует формализованное текстовое описание, которое сотрудники МЧС могут использовать при составлении официальных документов. Это не только ускоряет процесс, но и обеспечивает единый стандарт качества документирования.

По словам доцента Академии ГПС МЧС России Валерия Малько, технология позволит сотрудникам ведомства перераспределить время с рутинного документирования на аналитическую работу. В частности, сотрудники смогут уделять больше времени опросу свидетелей, установлению причин пожара и профилактической работе. Система также минимизирует риски человеческих ошибок при оформлении протоколов.

Перспективы масштабирования

Проект развивается в рамках стратегии МЧС России по интеграции искусственного интеллекта в практическую деятельность, инициированной главой ведомства Александром Куренковым. После успешного тестирования в Академии ГПС сервис планируется развернуть для всех сотрудников МЧС по всей стране.

Как отмечает Анна Лемякина из Yandex Cloud, автоматизация особенно важна для регионов, где нагрузка на дознавателей и экспертов остается колоссальной. Технология имеет потенциал для адаптации в смежных областях — страховании для оценки ущерба и промышленности для анализа инцидентов, что открывает перспективы для межведомственного сотрудничества и повышения безопасности в различных сферах.