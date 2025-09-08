Поиск Google стоит на пороге крупнейшей трансформации в своей истории: режим AI Mode скоро станет стандартным способом взаимодействия с поисковой системой. Это превратит Google из шлюза в открытый интернет в закрытую платформу, где центральную роль будет играть генеративный искусственный интеллект. Такая возможность вызывает серьезные опасения у создателей контента и экспертов.

Чат-боты, такие как ChatGPT, начинают постепенно забирать все больше трафика у традиционных поисковых систем. В ответ на это Google интегрировала AI Overviews в основной поиск и позволила пользователям вести диалог с ИИ. Менеджер по продуктам Google Логан Килпатрик намекнул, что «скоро» поисковая система и вовсе перейдет на закрытый интерфейс без поисковой выдачи. Адрес google.com/ai уже перенаправляет на новую версию поиска.

Парадоксально, но юристы Google в антимонопольном иске заявляют, что «открытая сеть (web) уже находится в быстром упадке» отчасти из-за ИИ, и утверждают, что разделение рекламного бизнеса компании только навредит издателям. Критики видят в этом циничную логику: Google использует проблему, в создании которой сам же и участвовал, для защиты своей монополии.

Для пользователей это означает изменение привычного способа поиска информации. Вместо списка ссылок они все чаще будут получать ответы, сгенерированные ИИ на основе информации с различных сайтов. В AI Mode уже добавляются агентные функции, позволяющие, например, бронировать услуги или покупать билеты прямо в чате. Это замыкает пользователя внутри экосистемы Google, сокращая трафик на внешние сайты.

Для бизнеса и создателей контента это изменение несет как риски, так и возможности.

С одной стороны, падение органического трафика может стать серьезным ударом. С другой — появляются новые способы взаимодействия с аудиторией через ИИ-ответы. Однако пока неясно, как Google будет атрибутировать источники и делиться доходами с создателями контента в новой парадигме.

Ранее Google обновила свой поиск на базе ИИ, сделав его агентным. Сообщается, что его алгоритмы стали точнее и в меньшей степени подвержены галлюцинациям.