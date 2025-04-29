Межотраслевая конференция «Искусственный интеллект в промышленности» («ИИПром-2025») открывается в Москве. Мероприятие организовал издательский дом «Коннект» при поддержке Минпромторга России и участии Федерального центра прикладного развития ИИ. «Инк.» — информационный спонсор события.

Более 300 участников встречи обсудят способы устранения пробела в обучении искусственному интеллекту для различных производственных задач, таких как проектирование, управление процессами, планирование производственных показателей, техническое обслуживание и другие.

В рамках программы состоится пленарное заседание и специализированные сессии, которые будут посвящены актуальным трендам в применении ИИ: вопросам регулирования, обеспечению информационной безопасности, сбору данных для нейросетей, предсказательной аналитике, проектированию сложных изделий и развитию вычислительной инфраструктуры.

Пленарное заседание сосредоточится на стандартах, экономической эффективности и рисках реализации ИИ-проектов. В ходе сессий участники обсудят практический опыт внедрения ИИ в таких отраслях, как нефтегазовая, химическая, металлургическая и машиностроительная. Одной из секций будет посвящена вычислительной инфраструктуре, необходимой для развития и внедрения ИИ-технологий.

Среди спикеров будут представители Минпромторга, Минцифры, Росстандарта, РФРИТ, АНО «НТЦ ЦК», ФПИ и ведущих промышленных предприятий.

«Инк.» является официальным информационным партнером мероприятия.