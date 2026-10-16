Сотрудники российских компаний используют нейросети, чтобы изучать товары, отзывы клиентов и потенциальных работодателей. Но следить за тем, какую информацию ИИ выдает о самих компаниях, получается не у всех: 37% опрошенных никак не отслеживают такие сведения, а у 40% нет единого подхода к работе с репутацией в нейросетях. Это выяснило коммуникационное агентство «Дела PR», опросив 350 представителей бизнеса, маркетологов и PR-специалистов. Результаты — в распоряжении «Инка».

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Исследование проводило агентство «Дела PR» в сентябре 2026 года. В опросе участвовали представители бизнеса, маркетологи и PR-специалисты, связанные с репутацией компаний. Выборку не сегментировали по размеру бизнеса, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на все российские компании.

Бизнес глазами нейросетей

Нейросети и поисковики стали привычными инструментами для решения рабочих задач. 56% участников исследования используют и те и другие, еще 30% ограничиваются поисковыми системами. При этом 70% опрошенных обращаются к нейросетям за информацией о брендах и товарах по рабочим вопросам почти каждый день или несколько раз в неделю.

Чаще всего респонденты изучают с помощью ИИ, чем занимается компания и как давно работает, какие товары и услуги она предлагает, а также отзывы клиентов. Каждый из этих вариантов выбрали по 40% участников опроса. Финансовые показатели и масштабы бизнеса интересуют 25%, отзывы сотрудников о компании как потенциальном работодателе — 20%. Столько же ищут сведения о судебных спорах, конфликтах и других негативных упоминаниях.

Однако собственную репутацию в ответах ИИ отслеживают не все. 37% участников заявили, что никак не проверяют информацию о своей компании в нейросетях, поисковиках и других сервисах. Еще 20% проверяют сведения, если обнаруживают некорректную информацию, а 15% используют специализированные сервисы мониторинга и ИИ-агентов. Сравнивают ответы нескольких нейросетей 11% опрошенных.

Получается, что интерес к информации о компаниях уже есть, а системная проверка того, что именно рассказывают о бизнесе цифровые помощники, пока распространена не так широко.

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Кто отвечает за репутацию в ИИ

В 45% компаний, представленных в исследовании, вообще никто не отвечает за то, как нейросети передают информацию о бизнесе. В 13% случаев эту задачу совместно решают сотрудники нескольких подразделений.

Чаще всего ответственность возлагают на маркетологов и ИТ-специалистов — по 9% ответов. В 7% компаний за это отвечает клиентский сервис, в 6% — SEO-специалисты, в 5% — HR-менеджеры. На PR и внешние коммуникации приходится 3% ответов, на отдельных специалистов по внутренним коммуникациям — 2%.

При этом компании уже используют привычные инструменты работы с репутацией. 35% опрошенных сообщили, что работают с отзывами клиентов и сотрудников, 27% актуализируют информацию на собственном сайте, 23% обновляют данные в социальных сетях. В рейтингах, премиях и отраслевых обзорах участвуют 20%, а собственные новости и экспертные материалы в СМИ используют 11%.

Но системный подход к работе с репутацией в ИИ пока есть не у всех: 40% респондентов сообщили, что их компании еще не выработали его. При этом 10% проверяют причины ошибок и корректируют медиаплан, а 5% ограничиваются наблюдением за ситуацией без дальнейших действий.

Нейросети ошибаются — и довольно уверенно

Опрос также показал, что участники сталкиваются с неточностями в ответах ИИ. По 30% респондентов отметили устаревшие сведения и трудности нейросетей при обработке сложных запросов. Еще 28% сталкивались с выдуманными фактами, 17% — с чрезмерным согласием ИИ с пользователем. На несуществующие источники обращали внимание 7%.

Эти ответы отражают опыт участников исследования, а не независимую проверку точности нейросетей. Однако они показывают, почему компании может быть недостаточно просто опубликовать актуальную информацию на собственном сайте: в ответах ИИ могут появляться устаревшие сведения и ошибки, а источник проблемы не всегда очевиден.

Что это значит для бизнеса

Ответы нейросетей стали дополнительным способом, с помощью которого потенциальные клиенты, партнеры и кандидаты собирают информацию о компании. Поэтому бизнесу полезно проверять не только собственный сайт и отзывы, но и то, как ИИ описывает его продукты, условия работы и деловую репутацию.

Начать можно с простого: задавать нескольким нейросетям типичные вопросы потенциального клиента или соискателя, проверять факты и источники, исправлять устаревшие данные на собственных площадках. Но исследование не доказывает, что ошибки в ответах ИИ уже приводят к измеримым потерям выручки или клиентов. Оно показывает другое: инструментом пользуются часто, а ответственность за то, что он рассказывает о бизнесе, пока распределена неравномерно.

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