Project Kuiper от Amazon, конкурент Starlink, испытывает проблемы с наращиванием производства спутников, что ставит под угрозу выполнение требований американских властей вывести 1,6 тыс. аппаратов на орбиту к июлю 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компании, вероятно, придется просить об отсрочке.

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Project Kuiper — один из крупнейших проектов Amazon, который должен превратить компанию в телекоммуникационного провайдера, — направлен на создание спутниковой интернет-сети. По требованию Федеральной комиссии США по связи (FCC) компания должна запустить половину из 3 236 спутников к июлю 2026 года.

По данным источников, знакомых с ситуацией, за год с начала производства Amazon собрала лишь несколько десятков таких аппаратов, а темпы производства не достигают одного спутника в день. Для соблюдения сроков компании нужно увеличить выпуск как минимум в четыре раза, отмечают собеседники агентства.

Задержки связаны не только с производством, но и с нехваткой ракет-носителей. Amazon заключила контракты на миллиарды долларов с ArianeGroup, Blue Origin, ULA и SpaceX, но большинство ракет находятся в разработке или производятся медленно.

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Первый запуск 27 спутников Kuiper, запланированный на 9 апреля 2025 года, был отменен из-за погодных условий и перенесен на 28 апреля.

Проблемы усугубляются некачественными компонентами от поставщиков и сложной конструкцией спутников, разработанных Amazon, имеющей минимальный опыт в аэрокосмической отрасли.

В отличие от SpaceX, которая уже запустила около 8 тыс. спутников и обслуживает 5 млн клиентов, Amazon с самого начала сделала ставку на сложные аппараты, что замедлило производство.

Между тем SpaceX начинала с простых моделей, наращивая компетенции, и в 2023 году их завод в Редмонде выпускал шесть спутников в день.

Представитель Amazon Джеймс Уоткинс заявил, что компания нацелена на запуск сервиса для клиентов к концу 2025 года и график производства соответствует этой задаче.

Аналитики считают, что FCC, скорее всего, предоставит отсрочку. Однако политические факторы, включая прошлый конфликт президента США Дональда Трампа с Amazon из-за контракта Пентагона, вносят неопределенность.