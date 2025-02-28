В 2024 году такие сферы, как службы доставки и маркетплейсы, показали высокую эффективность в борьбе с дефицитом кадров благодаря ряду стратегий и инструментов привлечения линейного персонала. Эксперт по миграционной повестке и найму персонала и директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал, что эти отрасли успешнее других справляются с нехваткой рабочей силы, предлагая конкурентоспособные условия труда и привлекательные зарплаты. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Конкурентоспособные зарплаты

Одним из ключевых инструментов является значительное повышение заработной платы. Кладов отмечает, что курьеры теперь могут получать до 155 тыс. руб. и даже более в месяц, что делает эту профессию сопоставимой с доходами IT-специалистов на стартовых позициях. Производственные рабочие, водители и строители также видят рост зарплат, что способствует увеличению привлекательности этих профессий.

Гибкость условий труда

Службы доставки и маркетплейсы предоставляют работникам возможность варьировать нагрузки и выбирать удобные графики. По словам эксперта, это привлекает множество кандидатов, включая трудовых мигрантов.

Развитие внутренних экосистем

Кладов заявляет, что эти две сферы активно развивают свои экосистемы, создавая внутренние программы обучения и развития. Он также отметил, что это снижает барьеры для вступления и увеличивает заинтересованность соискателей.

Акцент на стабильность и рост

В условиях изменения экономических реалий сотрудники ищут стабильные и развивающиеся компании. Быстро растущие индустрии, такие как доставка, демонстрируют устойчивый рост, что делает их более привлекательными для работников.

«Таким образом, сочетание конкурентоспособных заработных плат и привлекательных условий труда способствует более эффективному привлечению рабочей силы в этих сферах», — объясняет эксперт.

Чтобы эффективнее привлекать сотрудников, компании также уделяют внимание этим двум пунктам:

Ориентация на кадровую динамику. Компании, отслеживающие кадровую динамику в регионах и использующие данные о безработице, по словам Кладова, могут эффективно привлекать персонал из регионов с высоким уровнем безработицы. Это помогает закрыть кадровые пробелы и поддерживать высокий уровень производительности.

Компании, отслеживающие кадровую динамику в регионах и использующие данные о безработице, по словам Кладова, могут эффективно привлекать персонал из регионов с высоким уровнем безработицы. Это помогает закрыть кадровые пробелы и поддерживать высокий уровень производительности. Мониторинг зарплатной гонки: Эксперт утверждает, что такие компании внимательно отслеживают уровень зарплат на рынке и стараются соответствовать его трендам, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Анализ, проведенный аналитиками «Мигрант Сервис», отражает текущее состояние рынка труда для линейного персонала в России. Эти данные могут помочь работодателям оптимизировать стратегии найма, а работникам — принять более обоснованные решения о карьере.

Складские рабочие в среднем получают 136 тыс. руб. в месяц.

Строители — 130 тыс. руб.;

Курьеры — 125 тыс. руб.;

Водители —120 тыс. руб.;

Производственные рабочие — 100 тыс. руб.;

Продавцы — 95 тыс. руб.;

Повара, кондитеры и пекари — 85 тыс. руб.;

Разнорабочие — 85 тыс. руб.;

Уборщики — 77 тыс. руб.

Суммировав средние заработные платы по описанным категориям линейного персонала, аналитики вычислили среднюю зарплату линейного персонала в России. Она составила 115 тыс. руб. в месяц (рассчитана за декабрь 2024 года по формуле вычисления среднего арифметического числа).

Работодатели, которые выигрывают конкурентную борьбу, помогают линейному персоналу закрывать первичные базовые потребности, заявляет Кладов. Согласно опросу, иностранные граждане с большим интересом относятся к вакансиям с хорошими условиями работы. Даже если заработная плата не соответствует их ожиданиям, они могут согласиться на предложение, если:

работодатель имеет проверенную репутацию;

предлагает оформление трудового договора;

предоставляет жилье и питание;

покрывает расходы на патент;

предлагает дополнительные привилегии.

Ранее правительство утвердило предложение Минтруда об увеличении квоты на зарубежных сотрудников в 1,5 раза. Это связано с дефицитом кадров и использованием импортного высокотехнологичного оборудования.