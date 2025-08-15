По данным hh.ru, в 2024 году компании активно конкурировали за специалистов, а к середине 2025 года сами соискатели оказались в условиях жесткой конкуренции. Подробности — в распоряжении «Инка».

Senivpetro/Freepik

Среднее количество резюме на одну вакансию увеличилось с 5−6 до 10 и более, причем в отдельных сегментах рост оказался еще более значительным.

Наиболее заметные изменения произошли во фронтенд-разработке, где конкуренция выросла почти втрое — с 4 до 11 резюме на позицию. Бэкенд-разработчики столкнулись с увеличением конкуренции с 5 до 12 кандидатов на место.

Особенно показательная ситуация сложилась в Data Science — при сокращении числа вакансий количество специалистов продолжает расти, достигнув 15 резюме на одну позицию. UX/UI-дизайнеры также отмечают усиление конкуренции до 14 человек на место, во многом за счет притока специалистов из смежных областей.

Начинающие специалисты оказались в наиболее уязвимом положении — на каждую junior-позицию сейчас претендуют около 19 кандидатов, тогда как год назад этот показатель составлял 12. В то же время рынок продолжает испытывать дефицит опытных кадров — на middle и senior позиции приходится всего по 3 резюме на вакансию, что ниже рыночной нормы.

Эксперты связывают эти изменения с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, в отрасль вернулись специалисты, ранее перешедшие в смежные сферы. Во-вторых, существенно увеличился приток выпускников и людей, прошедших переобучение. В-третьих, компании стали более осторожно подходить к найму, оптимизируя свои ИТ-бюджеты.

В новых условиях работодатели стали уделять особое внимание подтвержденным навыкам кандидатов. По данным исследований, 87% вакансий содержат четкие требования к hard skills, причем наиболее востребованными остаются JavaScript, Python, SQL, React и Git. Наличие сертификатов или портфолио может сократить путь к получению оффера в 2,5 раза.

Как отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru, современный ИТ-рынок требует от соискателей не просто упоминания навыков в резюме, а их практического подтверждения. Такие изменения свидетельствуют о взрослении отрасли, где на смену периоду легкого входа пришла эпоха профессионализма и специализации.