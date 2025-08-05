Китайский стартап BrainCo, специализирующийся на нейротехнологиях и конкурирующий с компанией Илона Маска Neuralink, начал переговоры о привлечении $100 млн на этапах pre-IPO и рассматривает возможность выхода на биржу в Гонконге или материковом Китае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

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Основанная в 2015 году выпускником Гарварда Ханем Биченом компания BrainCo разрабатывает бионические протезы и интерфейсы мозг-компьютер (BCI). Сейчас стартап оценивается более чем в $1,3 млрд и уже начал подготовку документов для публичного размещения акций, однако площадка и детали потенциального IPO пока не определены.

По сведениям Bloomberg, переговоры относительно финансирования и параметров размещения продолжаются и могут быть скорректированы в зависимости от рыночной конъюнктуры.

BrainCo входит в число так называемых «Шести маленьких драконов» — технологических лидеров Китая, среди которых также отмечены DeepSeek, Manus, Game Science, Deep Robotics, Unitree Robotics и Manycore.

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Агентство отмечает, что интерес к китайским стартапам усилился после роста числа успешных игроков на рынках ИИ и робототехники. На этом фоне крупнейшие венчурные фонды Китая выходят на рынок с планами привлечения не менее $2 млрд для инвестиций в новые проекты.

Компании сектора BCI в Китае конкурируют за лидерство: так, в начале года Shanghai StairMed Technology сумела привлечь 350 млн юаней ($48,7 млн) и запустила первый в стране клинический эксперимент с инвазивными нейроинтерфейсами.