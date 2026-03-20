Чистый убыток российского холдинга VK по итогам 2025 года составил 25 млрд руб., несмотря на рост выручки на 8% за счет онлайн-рекламы и образовательных сервисов. Основное давление на прибыль оказывали масштабные расходы на контент, инфраструктуру и новые сервисы, следует из финансовой отчетности компании за 2025 год.

Отчет демонстрирует классическую ситуацию для периода активной трансформации: выручка компании продолжает уверенно расти, однако операционные затраты и инвестиции в новые контентные направления по-прежнему оказывают серьезное давление на итоговую прибыль.

Эксперты отмечают, что рост выручки стал возможен во многом за счет увеличения доходов от онлайн-рекламы и социальных платформ VK, а также улучшения финансовых показателей по сегментам «Социальные платформы и медиаконтент» и «Экосистемные сервисы».

В то же время инвестиции в развитие продуктов, инфраструктуры и поддержание роста пользовательской базы, а также влияние макроэкономических факторов и затраты на содержание высоконагруженных систем продолжают оказывать давление на итоговый финансовый результат. Несмотря на это, скорректированная EBITDA оказалась положительной, что свидетельствует о некотором улучшении операционной эффективности компании.

Рост выручки и положительные операционные показатели отражают сохраняющуюся востребованность платформ VK у рекламодателей и пользователей, несмотря на общий экономический спад в ряде технологических сегментов.

Ранее видеосервис VK Видео полностью перешел на новую систему подсчета просмотров для всего контента на платформе. Теперь просмотр учитывается только в том случае, если пользователь посмотрел видео не менее пяти секунд, что позволяет точнее оценивать реальную вовлеченность аудитории.

