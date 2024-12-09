Поп-певица Тейлор Свифт дала 152 концерта в 51 городе мира в рамках «The Eras Tour», который стал самым кассовым туром в истории. Он не только принес $2,2 млрд, но и оказал значительное влияние на экономику США. В 2023 году Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, а Forbes оценил ее состояние в $1,6 млрд.

По данным «Ассоциации путешествий США», затраты каждого зрителя составляют в среднем $1,3 тыс. на проезд, гостиницы, еду и прочие покупки.

По оценкам исследовательской компании Question Pro, поклонники Свифт в США, где прошли 23 концерта певицы, потратили в целом около $5 млрд. Но эта сумма учитывает только прямые расходы и может превысить $10 млрд, если учесть траты за пределами концертного зала.

Эта покупательская способность стала частью «эффекта Тейлор Свифт», который аналитики туристической индустрии назвали «феноменом гостеприимства». Благодаря наплыву посетителей в центральных районах города увеличилась посещаемость и заполняемость. Поклонники Свифт часто продлевали свое пребывание в городах, где проходило несколько концертов, что еще больше увеличивало местные доходы.

В Питтсбурге, где состоялись два концерта, была зафиксирована самая высокая заполняемость отелей после пандемии и вторая по величине за всю историю города. Средняя суточная стоимость номеров во время гастролей Свифт достигла $309, а расходы посетителей, 83% из которых приехали из других городов, составили $46 млн.

По подсчетам «Калифорнийского центра рабочих мест и экономики», шестидневный концерт Свифт в Лос-Анджелесе увеличил занятость на 3,3 тыс. человек, а местные доходы — на $160 млн. До того как в Лос-Анджелесе начался тур «Eras», количество рабочих мест в отелях было примерно на 15% ниже, чем до пандемии.

По оценкам Американской туристической ассоциации, округ Лос-Анджелес получит еще $320 млн, из которых $20 млн составят налоги с продаж, а $9 млн — налоги с отелей.

Также турне положительно повлияло на компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров. Так, компания Lyft сообщила, что в городах, где проходил концерт Свифт, количество поездок увеличилось в среднем на 8,2%, а в Новом Орлеане — на 31%.

По оценкам Новоорлеанского района развития центра города, 80–90% посетителей концерта были приезжие. По оценкам Greater New Orleans, экономический эффект от концертов составил около $200 млн, не считая расходы на рестораны, гостиницы и другие туристические расходы.

Ранее аналитики выяснили, как часто россияне посещают фестивали, концерты и театры. Оказалось, что продажи билетов на культурные мероприя по сравнению с летом 2023 года выросли на 35%. Россияне стали на 22% чаще посещать спектакли и на 16% — мюзиклы.