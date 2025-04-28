Исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) разработали стабильно функционирующую электрохимическую оперативную память (ECRAM). Это устройство способно ускорить работу ИИ-алгоритмов и сделать компьютерные вычисления более энергоэффективными.

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В современных вычислительных системах хранение данных происходит в оперативной и постоянной памяти, а их обработка — в процессорах. На передачу информации между этими компонентами уходит значительное количество времени и энергии. Для решения этой проблемы ученые ранее разработали концепцию «вычислений в памяти» (In-Memory Computing), которая позволяет объединить вычисления и хранение информации в одном устройстве. ECRAM является ключевой технологией для реализации этой концепции.

Команда исследователей из POSTECH разработала многополюсное устройство ECRAM с использованием оксида вольфрама. Ученые смогли наблюдать внутреннюю динамику электронов при температурах от -223°C до 25°C. Исследователи обнаружили, что движение этих частиц, которое обуславливает все функции ECRAM, остается стабильным даже при экстремально низких температурах.

По словам профессора Ким Се Ёна, их работа экспериментально проясняет механизм переключения ECRAM при различных температурах. Коммерциализация этой технологии может привести к повышению производительности ИИ и увеличению времени работы батареи в смартфонах, планшетах и ноутбуках.