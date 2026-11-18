Несколько коротких прогулок в течение дня могут эффективнее помогать контролировать уровень сахара в крови, чем одна продолжительная тренировка. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние разных режимов ходьбы на обмен глюкозы.

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В исследовании приняли участие 30 взрослых людей с избыточным весом или ожирением, которые вели преимущественно малоподвижный образ жизни и проводили сидя более шести часов в день. Участников разделили на две группы. Обе должны были ходить быстрым шагом по 45 минут пять раз в неделю на протяжении шести недель. Однако одни выполняли всю прогулку за один раз, а другие распределяли физическую активность на несколько коротких выходов в течение дня.

Результаты показали, что у участников второй группы улучшилась регуляция уровня глюкозы в крови. Кроме того, они дольше сохраняли показатели сахара в пределах целевого диапазона, а колебания его уровня в течение дня стали менее выраженными.

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Ученые отмечают, что для поддержания нормального уровня сахара важно не только общее количество физической активности, но и то, как именно она распределена в течение дня. Регулярные перерывы на ходьбу могут приносить дополнительную пользу, особенно людям с повышенным риском развития диабета второго типа.

По мнению авторов работы, результаты исследования говорят о том, что необязательно ограничиваться одной полноценной прогулкой или тренировкой. Даже несколько коротких выходов на улицу в течение дня могут стать эффективным способом компенсировать последствия длительного сидения.

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