Исследователи из Техасского университета A&M нашли способ снизить стоимость экспериментального инъекционного датчика для мониторинга уровня глюкозы. В ходе испытаний выяснилось, что более дешевый сенсорный материал работает практически так же эффективно, как и компонент, который использовался в предыдущих версиях устройства.

Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Разработка в перспективе может сделать непрерывный мониторинг уровня сахара в крови доступнее для людей с диабетом. Сейчас такие устройства позволяют отслеживать изменения глюкозы в режиме реального времени, однако их стоимость остается серьезным препятствием для многих пациентов.

В основе технологии лежит небольшой гидрогель, который можно вводить под кожу. Внутри него находятся специальные химические соединения, реагирующие на изменение концентрации глюкозы. Во время экспериментов гель удерживал более 94% сенсорного состава в течение семи дней, что подтвердило его способность сохранять чувствительные компоненты.

Для определения уровня сахара устройство использует флуоресцентный сигнал в ближнем инфракрасном диапазоне. Принцип работы основан на конкуренции между молекулами глюкозы и специального флуоресцентного соединения за участки связывания на белке конканавалине А. Когда концентрация глюкозы повышается, меняется интенсивность светового сигнала, по которому можно судить об уровне сахара.

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В отличие от многих существующих систем, использующих ферменты для измерения глюкозы, новая технология основана на механизме конкурентного связывания.

Главным результатом исследования стало сравнение двух форм маннопентаозы — сахара, который используется в сенсорной системе. Более дорогая α-маннопентаоза применялась в предыдущих версиях разработки. Однако испытания показали, что ее более дешевая альтернатива — β-маннопентаоза — обеспечивает сопоставимые результаты.

Стоимость нового компонента примерно в десять раз ниже. При этом он продемонстрировал хорошие характеристики не только в лабораторных условиях, но и в искусственной интерстициальной жидкости, имитирующей среду под кожей.

По словам руководителя исследования, профессора биомедицинской инженерии Техасского университета A&M Жерара Коте, снижение стоимости отдельных материалов — важный шаг к созданию доступных датчиков для людей, которым сложно оплачивать современные системы мониторинга.

Несмотря на обнадеживающие результаты, технология пока находится на стадии проверки концепции. Ученым предстоит усовершенствовать конструкцию датчика, изучить другие материалы и проверить его долговечность, точность и безопасность.

В дальнейшем команда планирует продолжить работу над платформой. Если разработку удастся успешно усовершенствовать и проверить в клинических исследованиях, она может стать основой для более доступных технологий непрерывного мониторинга глюкозы.

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