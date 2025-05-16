Апрель подтвердил устойчивый рост российского долгового рынка: объем размещений корпоративных облигаций достиг 930 млрд руб.. Особый интерес вызывают краткосрочные бумаги, а также валютные и дисконтные выпуски, которые пока остаются редкими, но привлекают эмитентов возможностью снизить стоимость обслуживания долга.

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По данным Cbonds, в апреле состоялось 185 размещений на общую сумму 927,2 млрд руб., что лишь на 11% меньше мартовского показателя. Даже без учета сделок, инициированных в 2022 – начале 2024 года, этот результат стал рекордным для апреля. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2023 года (507 млрд руб.).

Эмитенты по-прежнему привлекают финансирование по двузначным ставкам. Как отмечает Роберт Смакаев, руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка, компании все реже ждут «идеального рыночного окна», предпочитая адаптироваться к текущим условиям и запросам инвесторов.

Короткие облигации остаются в приоритете. По словам Эдуарда Джабарова, начальника управления рынков капитала Сбербанка, средний срок до погашения выпусков 2025 года сократился до двух лет и трех месяцев против трех лет и трех месяцев в 2024 году. Популярностью пользуются бумаги со сроком обращения 2–2,5 года и фиксированным купоном.

Для надежных эмитентов ставка по таким выпускам составляет около 18% годовых, что существенно ниже ключевой ставки (21%). Это позволяет сократить процентные расходы по сравнению с инструментами с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке.

Тем не менее, крупные компании продолжают выпускать облигации с переменным купоном. По данным Александра Ермака, главного аналитика БК «Регион», в апреле состоялось 17 таких размещений на сумму свыше 530 млрд руб. — на 15% больше, чем в марте. Основной вклад внесли «Норильский никель» (292,5 млрд руб.), ВЭБ.РФ (50 млрд руб.), «Аэрофлот» (45 млрд руб.), «Магнит» (42,5 млрд руб.) и «Яндекс» (40 млрд руб.).

Для снижения процентной нагрузки эмитенты также активно размещают валютные облигации. В апреле было закрыто шесть выпусков на сумму более $1,5 млрд в эквиваленте. Кроме того, 14 мая «Русал» привлек 11,2 млрд CNY, установив один из рекордов по размещениям в юанях на российском рынке.

Как поясняет Смакаев, экспортеры выбирают валютные бумаги из-за относительно низких ставок. Доходность апрельских долларовых выпусков составила 6,7–13,7% годовых, тогда как по рублевым аналогам — 17,3–19,25%.

Отдельным событием стал выпуск дисконтных облигаций «Газпром нефти» с купоном 2,5% годовых, что нетипично для такого типа бумаг. Спрос значительно превысил предложение. Как поясняет Артем Стариков, начальник управления долгового капитала Альфа-банка, дисконтные облигации позволяют эмитентам сократить купонные выплаты, но при погашении инвесторы получают полную доходность с учетом дисконта. По мнению Джабарова, такой формат выгоден и инвесторам, так как защищает их от рисков снижения доходности при реинвестировании купонов.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики участники рынка ожидают дальнейшего роста размещений валютных и дисконтных облигаций. Смакаев допускает, что некоторые эмитенты выпустят дисконтные бумаги, но для этого потребуется внести изменения в документацию.

Стариков прогнозирует увеличение объемов выпусков с фиксированной ставкой на срок около двух лет. В то же время Джабаров не исключает, что смягчение денежно-кредитной политики и снижение доходности ОФЗ могут подтолкнуть эмитентов к увеличению среднего срока обращения облигаций.