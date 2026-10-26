Сельское хозяйство — отрасль, в которой даже хорошая идея может столкнуться с неподъемной стоимостью оборудования, нехваткой кадров или неудачным урожаем. При этом в АПК приходят цифровые сервисы, биотехнологии и новые предприниматели, которые пытаются изменить привычные правила игры. На этой неделе «Инк» разбирается, как устроен агробизнес в России, на чем здесь можно заработать и что стоит знать тем, кто уже работает в отрасли или только собирается в нее войти.

Начнем с большого материала о рынке агробизнеса: посмотрим, как устроена отрасль и какие возможности она открывает для предпринимателей. А в колонке Натальи Сухановой, эксперта АПК, стратегического советника и сооснователя семейной фермы «Романовы просторы», разберемся, почему при запуске собственного хозяйства сначала нужен план, а уже потом поголовье.

Отдельный блок посвятим технологиям и финансам. Ангелина Лайтер, директор по стратегии Поле.рф, соберет пять фактов о цифровизации российского АПК. Исполнительный директор ExactFarming Анна Кудинова расскажет о технологиях для малого и среднего агробизнеса, а генеральный директор «Система Консалтинг» Вячеслав Шляхтыч — о финансах в отрасли. Основатель «ИнвестХаб» Алексей Таранов подготовит подборку из десяти агростартапов, за которыми стоит следить.

В программе также — истории предпринимателей, которые строят агробизнес на практике. Дарья Фрейманс, сооснователь и генеральный директор «КлимБиоТех», расскажет, как семейный стартап, начавшийся со школьного проекта, вырос до 52 лабораторий и помогает ускорять селекцию в России. Американский фермер Джон Хаскелл поделится опытом жизни и работы в российской деревне, а аграрий из Мордовии и автор агроблога «НЕСОВХОЗ» Павел Шершаков объяснит, почему деревня может стать для горожанина планом побега.

Еще одна тема недели — технологическое развитие отрасли. Основатель SkyFarm Ecosystem Никита Румянцев поговорит об импортозамещении в агротехе, а генеральный директор группы компаний «Геомир» Илья Воронков — о технологиях для сельхозпроизводителей. Кроме того, мы ждем материалы от предпринимателей, работающих над цифровыми платформами для управления хозяйствами и новыми решениями для АПК.

Наконец, поговорим о том, как агробизнесу пережить непростой период. Серийный предприниматель Альфия Каюмова соберет советы о том, как малому и микробизнесу в АПК не обанкротиться в 2027 году. К этому разговору присоединятся и другие участники рынка — мы попросили предпринимателей поделиться рекомендациями, которые пригодятся коллегам.

А еще посмотрим на будущее продовольствия — разберемся, что происходит с технологиями производства мяса из клеток и какие перспективы у этого направления. И не забудем о людях, без которых сельское хозяйство невозможно: в программе недели будут истории фермеров и их повседневной работы.

Всю неделю наша редакция будет разбирать агробизнес с разных сторон — от управления отдельным хозяйством до биотехнологий и цифровизации отрасли. Нам важно понять, где появляются новые возможности для роста, какие решения помогают сокращать издержки и что предпринимателям в это сфере стоит учитывать уже сейчас.

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