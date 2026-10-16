Число корпоративных банкротств в России в первом полугодии 2026 года выросло на 11%, до 3547 случаев. Это первый рост за девять лет. Наиболее высокие риски приходятся на энергетику, ЖКХ и строительство, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных Федресурса и Росстата.

Unsplash

В 2025 году на торговлю и строительство пришлось более половины банкротств — 25,8 и 25,3% соответственно. Однако с учетом числа компаний риск в строительстве превышает средний по экономике в 2,14 раза, а в торговле — лишь на 6%. В энергетике он выше среднего в 4,2 раза, в водоснабжении — в 3,17 раза. Доля строительных компаний среди банкротов выросла с 20,1% в 2019 году до 25,3% в 2025-м, транспортных и складских — с 5 до 7,2%. Эксперты связывают давление на эти отрасли с высокой долговой нагрузкой и дорогими кредитами.

Низкая доля банкротств не всегда говорит об устойчивости бизнеса. В IT, консалтинге и сфере услуг значительная часть активов нематериальна — это клиентская база, команда, договоры и деловая репутация. После закрытия компании они быстро теряют стоимость, поэтому кредиторы могут реже инициировать процедуру банкротства, объясняет декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Финансовые показатели подтверждают ухудшение положения бизнеса. В 2025 году рентабельность реализованной продукции снизилась до 10,9% против 14,5% в 2021-м, а доля убыточных организаций выросла с 25,5 до 27,1%. Особенно высока она в энергетике — 49%, лесозаготовке — 45% и добыче полезных ископаемых — 38%.

Читайте также ФНС запустила инструмент для анализа финансового состояния компаний

За 2015–2025 годы доля Москвы и Московской области в корпоративных банкротствах увеличилась с 17 до 33%. Риск банкротства московской компании на 28% выше среднего по стране, подмосковной — в полтора раза. Одной из причин эксперты называют регистрацию в столичном регионе юридических лиц, чьи активы и фактическая деятельность находятся в других субъектах.

В 2017 году в России зарегистрировали 13 527 корпоративных банкротств, а в 2025-м — 6477. На снижение числа процедур повлияли повышение в 2024 году минимального долга для инициирования банкротства с 300 000 до 2 млн руб. и увеличение госпошлины с 6000 до 100 000 руб. При этом в первом полугодии 2026 года требования кредиторов выросли на 20%, до 1,01 трлн руб., а число публикаций о намерении подать заявление о банкротстве — на 19%, до 10 452. Такие уведомления, впрочем, нередко используют для давления на должников.

По оценке начальника управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгения Акимова, по итогам 2026 года число корпоративных банкротств увеличится на 11–12%. По его мнению, рынок приближается к плато, а дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от мер господдержки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.