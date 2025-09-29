Корпоративные клиенты российских операторов связи будут вынуждены оплачивать маркировку исходящих звонков даже в случаях, когда абонент недоступен или его телефон выключен. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аудио и видео со встречи экспертов оператора «Билайн» с корпоративными клиентами.

Unsplash

С 1 сентября 2025 года в России действуют новые правила, обязывающие маркировать все исходящие звонки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это часть антифрод-пакета из 30 мер, принятого в апреле 2025 года для борьбы с телефонным мошенничеством. Абоненты получили возможность через личный кабинет оператора ограничивать массовые обзвоны или разрешать звонки только от конкретных организаций.

Биллинговые системы операторов не различают успешные соединения и прерванные на этапе инициации, что приводит к оплате за сам факт попытки звонка. Председатель ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89» Екатерина Марочкина отметила, что это нарушает принцип «до 3 секунд не тарифицируется», действовавший в телекоме десятилетиями. Представитель одного из операторов большой четверки подтвердил, что маркировка и проверка отказов от массовых автоматических вызовов (МАВ) происходят до соединения, а плата взимается с момента запуска вызова.

С 1 октября МАВ перейдут в ручной режим модерации между крупными операторами на основе взаимных договоренностей, поскольку автоматический обмен данными о допустимых вызовах еще не налажен. В дальнейшем планируется внедрение универсальных протоколов. Критерии массовости не раскрываются: по данным Минцифры, операторы определяют их самостоятельно с помощью антифрод-систем, без фиксации в законе о связи параметров частоты, продолжительности или оборудования.

В «Билайне» пояснили, что проверка отказа от МАВ и маркировка предшествуют соединению, поэтому услуги считаются оказанными независимо от ответа абонента. Представитель оператора подчеркнул, что раскрытие параметров массовости позволит спамерам обходить закон.

В «Теле2» сообщили, что массовость выявляется алгоритмами big data по масштабам, длительности и откликам, а МАВ работают автоматически. Основная сложность — адаптация бизнеса, так как для обзвона требуется прямой договор с оператором абонентской базы.

В «Мегафоне» отметили, что оплата за попытку дозвона логична, так как предотвращает злоупотребления, вроде массовых сбросов для провоцирования обратных звонков. Компания не видит технических проблем с биллингом, а трудности связаны с организацией: предприниматели не всегда осведомлены о требованиях и не планировали расходы на новые услуги.