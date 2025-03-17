Предприятия малого и среднего бизнеса в России в сфере обрабатывающих производств и легкой промышленности с 17 марта могут подать заявку на льготный лизинг, сообщил глава «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Для любых требующихся в лизинг продуктов корпорация предлагает пониженные ставки: 6% для российского оборудования и 8% — для зарубежного.

В целом для малых производств предлагается лизинг на сумму от 5 до 50 млн руб. на срок от 12 месяцев до 1,5 года. При этом аванс составит 20% от стоимости того предмета, который берут в лизинг, но она должна быть не менее 3 млн руб.

Оборудование для легкой промышленности может быть отдано в льготный лизинг на тех же условиях, за исключением минимальной суммы лизинга, здесь она начинается от 3 млн руб., и минимальной стоимости предмета. Для МСП в этой сфере она составил от 500 тыс. руб.

Помимо обрабатывающей и легкой промышленности, льготы могут попросить небольшие предприятия сфер медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий.

Сумма льготного лизинга для бизнеса из этих регионов будет начинаться от 1 млн руб., авансовый платеж составит 15% от стоимости предмета, а минимальная его цена в любой из сфер должна составлять не менее 500 тыс. руб.

Ранее «Корпорация МСП» начала выдачу льготных кредитов под 5% для предпринимателей, которые создают станки и роботов.