Российские власти запустили льготное кредитование под 5% для предпринимателей, которые создают станки и роботов. Подробности инициативы «Инк.» сообщили в пресс-службе «Корпорации МСП». По запросу можно получить до 200 млн руб. на срок до пяти лет под 5% на первый год. Затем она будет зависеть от ключевой ставки.

Предприниматель может рассчитывать на сумму от 30 до 200 млн руб., которые ему разрешено потратить на инвестиционные проекты и пополнение оборотных средств. Срок кредита составит пять лет.

Льготная ставка 5% будет действовать первый год кредитования, на второй год она составит половину от текущей ключевой ставки +1%, на третий — также половину от «ключа» +3%. С учетом нынешней ключевой ставки ЦБ эти показатели сегодня составляют 11,5% и 13,5% соответственно.

Запросить такой кредит можно на сайте «Корпорации МСП», получить — в МСП Банке. По словам главы корпорации Александра Исаевича, организация выделила специально под программу для инвестиционных целей лимит «зонтичных» поручительств.

В январе представители корпорации анонсировали целый комплекс мер для поддержки бизнесменов малого и среднего уровня.

Обновления в перечне инструментов свидетельствуют о намерении российского правительства перейти от мер широкого охвата к усиленной работе с эффективными компаниями в приоритетных отраслях, к которым относятся туризм и производство, логистика и IT-сфера.

Минпромторг и «Корпорация МСП» с 10 марта открыли возможность получить дополнительное финансирование для бизнеса.

Говоря о выборе направления для предложения льготных кредитов, Исаевич отметил, что это одно из критически важных направлений для развития экономики.

«Чтобы нарастить производство и обеспечить технологическую базу для обновления и расширения перечня оборудования и комплектующих, нужно льготное финансирование. Плюс роботизация кратно увеличивает производительность труда. А это может частично решить вопрос кадров, который сейчас стоит довольно остро», — пояснил он.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов добавил, что в стране сегодня работает около 400 предприятий станкостроения и практически все они нуждаются в доступном финансировании, поэтому сам бизнес попросил власти разработать такой механизм поддержки.

«Мы обязательно проанализируем промежуточные результаты и в случае востребованности программы у предпринимателей и ее эффективности с точки зрения достижения целей нацпроекта рассмотрим вопрос масштабирования», — заверил замглавы Минпромторга.